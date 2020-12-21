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ريال مدريد يقفز إلى وصافة الليغا بثلاثية في إيبار

21 كانون أول / ديسمبر 2020 08:49

ريال مدريد يقفز إلى وصافة الليغا بثلاثية في إيبار
ريال مدريد يقفز إلى وصافة الليغا بثلاثية في إيبار

واصل ريال مدريد سلسلة انتصاراته في الآونة الأخيرة، بإسقاط إيبار بثلاثية مقابل هدف، في سهرة الأحد التي جمعتهما على ملعب “البلدي إبوروا”، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري الإسباني، ليقفز العملاق الميرينغي إلى وصافة الليغا، بفارق الأهداف ومباراتين أكثر من الغريم المتصدر أتلتيكو مدريد.

احتاج رجال المدرب الفرنسي زين الدين زيدان 5 دقائق فقط لزيارة شباك حامي عرين أصحاب الأرض ماركو ديميتروفيتش، بعد وابل من التمريرات القصيرة في منتصف الملعب، انتهت بواحدة في ظهر المدافعين، على إثرها انفرد الهداف كريم بنزيما بالحارس وجها لوجه، ليغالطه بتسديدة سهلة سكنت الشباك.

وأضاف الريال ثاني أهدافه عند الدقيقة الرابعة عشر، بعد مجهود فردي ولا أروع من بنزيما في اختراق الدفاع الباسكي من الجهة اليمنى، ليرسل عرضية نموذجية للكرواتي لوكا مودريتش، الذي قابلها بتسديدة لا تصد ولا ترد، معلنا تقدم حامل اللقب بثاني الأهداف، ومعها اعتقد الجميع أن الريال سينهي المباراة بمهرجان أهداف.

مع ذلك، نجح إيبار في تصحيح أوضاع سريعا، بهدف أقل ما يُقال عنه “عالمي”، بتمريرة من كيفن رودريغيز لكيكي المتمركز على حدود الزاوية اليمنى لمنطقة الجزاء، ليطلق تصويبة من زمن آخر في المكان المستحيل على يسار الحارس تيبو كورتوا، الذي حاول مع الكرة، لكن دون جدوى، لينتهي الشوط الأول بتقدم مدريدي بهدفين لهدف.

وتفنن كلا الفريقين في إهدار الفرصة السهلة تلو الأخرى في الشوط الثاني، بدأت بتسديدة صاروخية أطلقها يوشينوري من داخل منطقة الجزاء، ومن سوء طالعه علت العارضة بقليل، ورد عليه رودريغو غوس بإهدار انفراد سهل مع الحارس ديميتروفيتش.

وقبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية المباراة، ظهر نجم المباراة بنزيما في الأضواء مرة أخرى، بتمريرة حريرية، على إثرها انفرد لوكاس فاسكير بالحارس، ليغالطه بتسديدة سهلة سكنت الشباك، ليطلق معها الحكم صافرة النهاية، معلنا فوز الريال بثلاثة أهداف مقابل هدف لإيبار.

بهذه النتيجة، يكون ريال مدريد قد رفع رصيده إلى 29 نقطة، لينفرد بوصافة الليغا، بفارق الأهداف ومباراتين أكثر من المتصدر، فيما تجمد رصيد الفريق الخاسر عند 15 نقطة وفي المركز الرابع عشر.

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