ليل يتعادل سلبيا مع سان جيرمان ويتصدر الدوري الفرنسي

حرم ليل ضيفه باريس سان جيرمان من استعادة صدارة الدوري الفرنسي لكرة القدم بعدما عادل معه سلبيا اليوم الأحد في ختام مباريات المرحلة السادسة عشرة من المسابقة كما واصل رين انتفاضته في وحقق انتصاره الثالث على التوالي في المسابقة بالفوز الكبير 3 / صفر على مضيفه لوريان في وقت سابق اليوم.

واستعاد موناكو بعض اتزانه وعاد لعزف نغمة الانتصارات في الدوري الفرنسي بعد ثلاث هزائم متتالية بفوزه الثمين 1 / صفر على مضيفه ديجون اليوم في نفس المرحلة التي شهدت اليوم أيضا فوز بوردو على مضيفه ستراسبورج 2 / صفر وتعادل نانت مع آنجيه 1 / 1 وستاد بريست مع مونبلييه 2 / 2 وسانت ايتيان مع نيك أولمبيك 2 / 2 .

وقفز ليل إلى صدارة جدول المسابقة بتعادله مع سان جيرمان حامل اللقب سلبيا حيث رفع ليل رصيده إلى 33 نقطة ليتقدم إلى الصدارة بفارق الأهداف فقط أمام ليون كما رفع سان جيرمان رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثالث.

ورفع رين رصيده إلى 28 نقطة ليزاحم مارسيليا في المركز الرابع بجدول المسابقة وإن تفوق مارسيليا بفارق الأهداف ، وتجمد رصيد لوريان عند 11 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير بعدما مني بالهزيمة الثانية على التوالي وهي السادسة له مقابل انتصار واحد في آخر سبع مباريات خاضها بالمسابقة.

وأنهى رين الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله داميان دا سيلفا في الدقيقة 23 ، ثم عزز الفريق انتصاره في الشوط الثاني بهدفين سجلهما بنيامين بوريجايد ومارتن تيريير في الدقيقتين 70 و76 .

وقفز موناكو إلى المركز السابع برصيد 26 نقطة وتجمد رصيد ديجون عند تسع نقاط في المركز العشرين الأخير بعدما مني اليوم بالهزيمة الثانية على التوالي وهي التاسعة له في 16 مباراة خاضها بالمسابقة.

وسجل كيفن فولاند هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 15 .

وتراجع مونبلييه خطوة جديدة على طريق البحث عن مكان بين فرق المقدمة بتعادله 2 / 2 مع مضيفه ستاد بريست.

ورفع مونبلييه رصيده إلى 27 نقطة في المركز السادس مقابل 23 نقطة لفريق ستاد بريست الذي تقدم للمركز الحادي عشر.

وأنهى مونبلييه الشوط الأول لصالحه بهدف سجله جايتان لابورد في نهاية الشوط.

ورد ستاد بريست بهدفين في الشوط الثاني سجلهما رومان فيليبوتو وبريندان شاردوني في الدقيقتين 58 و79 قبل أن يحرز أندي ديلور هدف التعادل لمونبلييه في الدقيقة 82 .

وتعادل نانت مع آنجيه بهدف سجله تشارلز تراوري في نهاية المباراة مقابل هدف سجله رومان توماس في الدقيقة 42 ليرفع رصيده إلى 15 نقطة في المركز الخامس عشر مقابل 24 نقطة لآنجيه في المركز التاسع.

وتغلب بوردو على مضيفه ستراسبورج بهدفين نظيفين سجلهما بابلو ناسيمينتو كاسترو وأوتافيو في الدقيقتين 38 و66 ليرفع رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثاني عشر علما بأنه حقق الفوز اليوم بعد هزيمتين متتاليتين في المسابقة.

وتجمد رصيد ستراسبورج عند 14 نقطة في المركز السادس عشر رغم أنها الهزيمة الأولى للفريق في آخر خمس مباريات خاضها بالمسابقة.

وتعادل سانت ايتيان مع نيم أولمبيك 2 / 2 ليرفع رصيده إلى 17 نقطة في المركز الرابع عشر مقابل 12 نقطة لضيفه نيم أولمبيك في المركز الثامن عشر.