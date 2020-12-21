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بمشاركة الطاقم المحلى.

وفد طبي أسباني يجرى عمليات منظار معقدة في مجمع الشفاء

21 كانون أول / ديسمبر 2020 09:17

وفد طبي أسباني يجرى عمليات منظار معقدة في مجمع الشفاء
وفد طبي أسباني يجرى عمليات منظار معقدة في مجمع الشفاء

غزة- الرأي

أجرى وفد طبي أسباني متخصص بجراحة مناظير الصدر وبمشاركة الطاقم المحلى عمليات معقدة ونوعية بالمنظار الجراحي لعدد من الحالات الحرجة بمجمع الشفاء الطبي.
وأوضح د. رائد العريني استشاري جراحة الصدر بمجمع الشفاء الطبي، أن زيارة الوفد تحمل طابعا ذات أهمية، خاصة في ظل استمرار الحصار وانتشار الوباء، وإغلاق المعابر التي تحول دون علاج المرضى بالخارج.
وقال د. العريني أن الوفد ضم أطباء من المصنفين عالميا والأفضل في جراحة المناظير في العالم، وحققوا نجاحا كبيرا فى اجراء العمليات باستخدام المنظار الجراحي.
وبين أنه تم اجراء (6) عمليات معقدة منها ازالة أورام الرئتين، حيث أجرى د. أبو عكر عملية ازالة ورم بالمريء بواسطة المنظار الجراحي، الى جانب تدريب الطواقم المحلية للارتقاء بالمستوى المحلي للأخصائيين وتعليم طلاب كلية الطب وتحفيزهم وصقل مهاراتهم.
وأكد العريني على أن الوفد عبر عن إعجابه بمستوى مهارة جراحي قطاع غزة ومدى شغفهم لاكتساب الخبرة والمهارة.
وضم الوفد كلا من د.دياجو جوزنالس من أسبانيا وهي الزيارة الأولى له لقطاع غزة، و د. فراس أبو عكر رئيس وحدة جراحة ومناظير الصدر بمستشفى المقاصد، وهي الزيارة الخامسة له.
تجدر الإشارة إلى أن زيارة الوفد استمرت ليومين متواصلين، أجرى خلالها العمليات الأصعب والتي تم اختيارها وفق لجنة مختصة.
كما وكان اجراء العمليات بمشاركة ومتابعة من الفريق الطبي المحلى ضم كلا من الدكتور محمد الرن ومتابعة الدكتور مروان أبو سعدة، ود.صابر الصرفندى استشارى أمراض صدرية ومناظير ، بمجمع ناصر الطبي، ودعم مدير عام مجمع الشفاء الدكتور محمد أبو سلمية، الى جانب دعم الهلال الأحمر القطري بتوفير جهاز المنظار الجراحي ضمن تجهيز مبنى التخصصات الجراحية.
وفى ختام الزيارة كرم عطوفة وكيل وزارة الصحة د. يوسف أبو الريش، ومدير عام التعاون الدولي د. عبد اللطيف الحاج الوفد الطبي على جهودهم في اسناد ودعم القطاع الصحي واجرائهم لعمليات نوعية ومعقدة لحالات حرجة هم بأمس الحاجة لتلك العمليات وإنهاء معاناتهم.

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