أطباء مجمع ناصر ينجحون في زراعة مفصل صناعي لخمسينية

خان يونس- الرأي

نجح الطاقم الطبي بقسم جراحة العظام بمجمع ناصر بخان يونس، فى زرع مفصل صناعي لخمسينية، وذلك بمشاركة الوفد الطبي من جمعية أطباء لحقوق الإنسان الذي زار قطاع غزة مؤخرا.

وأوضحد.غسان أبو زهري رئيس قسم العظام في مجمع ناصر الطبي أن المريضة كانت تعاني من آلام شديدة وحادة ومحدودية في حركة منطقة مفصل الزر ناتج عن خشونة شديدة في مفصل الزر الأيمن.

وأضاف:" بعد اجراء كافة الفحوصات الطبية، أجريت عملية تغيير مفصل ناجحة بمشاركة الوفد والذي أحضر معه جميع الأدوات اللازمة من مفاصل وأدوات طبية مساعدة لإجراء هذه العملية".

وقال د. أبو زهري أن المريضة مكثت ثلاثة أيام في قسم العظام فترة ما بعد العملية لمتابعة التحاليل الطبية اللازمة للتأكد من عدم حدوث مضاعفات أو اعراض غير مرغوبة بعد الجراحة اضافة الى ممارسة جلسات علاج الطبيعي وتلقي العلاج التأهيلي.

ولفت د. أبو زهري الى أن المريضة خرجت من المستشفى بعد تلقي الخدمة الطبية اللازمة والاطمئنان على جرحها وهي تمشي على قدميها دون استخدام أدوات مساعدة أو بمعاونة أحد مرافقيها.

وثمن د. أبو زهري زيارات الوفد الطبي التي يتم خلالها إجراء 4 عمليات في كل زيارة من خلال جدولة حالات يصعب التعامل معها جراحيا نظرا للنقص الحاد في الأدوات واللوازم الطبية لبعض العمليات ومنها المفاصل الصناعية نتيجة الحصار والتضييق المفروض على قطاع غزة من قبل الجانب الإسرائيلي، خاصة وأن هناك 20 حالة مجدولة بانتظار زيارات أخرى للوفد لإجراء العمليات الجراحية التي هم بأمس الحاجة لها.

ووجه د.أبو زهري شكره لكافة الكوادر الطبية المشاركة في العملية من طاقم التخدير وطاقم تمريض قسم العظام وطاقم تمريض الأقسام المختلفة وطاقم العلاج الطبيعي والتأهيلي والطاقم المحلي لقسم العظام.

