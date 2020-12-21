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الزراعة تواصل جولاتها الميدانية لمتابعة الأصناف الجديدة من الخضار

21 كانون أول / ديسمبر 2020 10:17

الزراعة تواصل جولاتها الميدانية لمتابعة الأصناف الجديدة من الخضار
الزراعة تواصل جولاتها الميدانية لمتابعة الأصناف الجديدة من الخضار

غزة- الرأي

نفذت اللجنة المُكلفة في وزارة الزراعة بمتابعة أصناف الخضار الجديدة الواردة إلى قطاع غزة جولة ميدانية على عدد من المزارع التي يتم فيها تجربة عدد من أصناف الخضار الجديدة ( بندورة – فلفل – خيار ) لدى محطات التجارب التابعة لوزارة الزراعة وعدد من المزارعين الرياديين في كل من محررة حطين وتل الجنان 1 ومنطقة ميراج.
وتأتي هذه الجولات استمراراً للجولات الميدانية التي تنفذها اللجنة في متابعة الأصناف الجديدة من الخضار التي يتم إدخالها إلى قطاع غزة بواسطة موردي التقاوي والبذور والشركات الزراعية،وذلك في إطار متابعة وزارة الزراعة و ضبطها لمدخلات الإنتاج الزراعي،والتى تعتبر البذور واحدة من أهم هذه المدخلات ويأتي ذلك في إطار حماية المزارع الفلسطيني ومساعدته في اختيار أفضل الأصناف من حيث الجودة والإنتاجية وأكثرها ملائمة للظروف الجوية والحد من تداول الأصناف والبذور غير المعتمدة عملاً بالخطة الاستراتيجية لوزارة الزراعة.
يذكر أنه شارك في اللجنة المكلفة مهندسين زراعيين في كل من الإدارة العامة للإرشاد والإدارة العامة لوقاية النبات والرقابة الزراعية في وزارة الزراعة.

الزراعة تواصل جولاتها الميدانية لمتابعة الأصناف الجديدة من الخضار 132302237_3625914450821282_2121433256363127721_n 131968507_3625914234154637_8492093373490616505_n
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