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طوارئ مستشفى العيون يقدم خدماته لـ(8) آلاف حالة خلال نوفمبر

21 كانون أول / ديسمبر 2020 10:34

طوارئ مستشفى العيون يقدم خدماته لنحو(8) آلاف حالة خلال نوفمبر
طوارئ مستشفى العيون يقدم خدماته لنحو(8) آلاف حالة خلال نوفمبر

غزة- الرأي

قال رئيس قسم الطوارئ والحوادث بمستشفى العيون د. حمدي حمدية، أن الطواقم الطبية قدمت الخدمة الصحية لما يزيد عن (8) آلاف حالة خلال شهر نوفمبر الماضي في خيمة الفرز الطبية، منها 5257 حالة تم التعامل معها وتقديم الخدمات والإجراءات اللازمة داخل قسم الطوارئ والحوادث.
وأوضح د. حمدية أن قسم الطوارئ في المستشفى يستقبل الحالات الطارئة وغير الطارئة على مدار الساعة، ومنوهاً أن القسم يقوم بمتابعة إجراءات السلامة والوقاية من لبس المريض للكمامة ومنع الازدحام داخل القسم والحفاظ على التباعد الجسدي.  
وأشاد د. حمدية بجهود الطواقم العاملة في قسم الطوارئ في ظل حالة تفشي الوباء "كوفيد 19 "

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