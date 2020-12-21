تربية الوسطى تفتتح دورة تطبيقات جوجل لرؤساء الأقسام والشعب

الوسطى- الرأي

افتتحت مديرية التربية والتعليم بالوسطى، دورة تطبيقات جوجل وتطبيقات التواصل عن بعد لرؤساء الأقسام والشعب، بحضور مدير التربية والتعليم بالوسطى هشام الحاج ومدير الدائرة الفنية محمد حمدان ومدرب الدورة رئيس قسم التقنيات التربوية أحمد أبو سويرح، بمشاركة رؤساء الأقسام والشعب، وذلك بمركز التدريب التربوي بالوسطى.

وفي كلمته رحب الحاج بالحضور وأشاد بجهودهم ودورهم في تطوير المسيرة التعليمية والارتقاء بمديرية الوسطى لتحقيق أعلى الانجازات والمراكز خاصة في ظل جائحة كورونا، وتحدث الحاج عن أهمية هذه الدورة في تطوير مهارات المشاركين وخبراتهم في تطبيقات جوجل وغيرها من أدوات التعليم عن بعد، بهدف تجاوز تحديات جائحة كورونا على الواقع التربوي والتعليمي.

مدرب الدورة أحمد أبو سويرح قال بأن الدورة تأتي ضمن مشروع متكامل يسعى لتدريب كافة العاملين في العملية التعليمية على آليات التعامل مع الفضاء الالكتروني وخاصة تطبيقات جوجل ومنها البريد الإلكتروني Gmail و البحث المتقدم وتقويم جيميل والتخزين السحابي، بالإضافة للتعريف بمستندات ونماذج جوجل وإدارة جهات الاتصال وبرنامج زووم وجوجل ميت وغيرها من المواضيع التي تساعد رؤساء الأقسام والشعب على أداء مهامهم بسهولة ويسر.

هذا وتعقد الدورة بواقع 9 ساعات على مدار ثلاثة أيام، وتشمل الجانب النظري والجانب العملي.