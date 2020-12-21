النيابة: 675 قضية وتوقيف 89 متهما خلال 24 ساعة الماضية

غزة - الرأي

فتحت النيابة العامة 675 قضية على مستوى قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.



وقالت النيابة في بيان الموجز اليومي لإجراءاتها لتحقيق الأمن والاستقرير إن 78 قضية كانت تتعلق بجرائم التلاعب بالأسعار واحتكار السلع وعرض بضائع فاسدة.



كما فتحت 354 قضية تتعلق بجرائم مخالفة التعليمات وعدم الالتزام بحظر التجوال والحجر الصحي.



ومن ضمن القضايا 234 قضية تتعلق بجرائم المساس بالأمن العام والاستقرار المجتمعي.



وأعلنت النيابة أنها اتخذتالمقتضى القانوني بحق المتهمين والمخالفين للقانون والتعليمات.



كما أوقفت النيابة العامة 89 متهما على مختلف القضايا المذكورة.



وأكدت استمرارها الإجراءات بحق الاخرين دون توقيف مع أخذ التعهدات اللازمة بالالتزام بالقانون والحفاظ على الأمن العام والمصلحة العامة.