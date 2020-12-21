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خلال جولة على المزارعين

الزراعة: أضرار المنخفض شمال القطاع تقدر بــ(مليون دولار)

21 كانون أول / ديسمبر 2020 11:05

الزراعة: أضرار المنخفض شمال القطاع (مليون دولار)
الزراعة: أضرار المنخفض شمال القطاع (مليون دولار)

غزة- الرأي

قدرت وزارة الزراعة الفلسطينية، القيمة الأولية للأضرار والخسائر التي لحقت بأراضي المزارعين من جراء المنخفض الجوي الأخير في محافظة شمال قطاع غزة بما لا يقل عن(مليون دولار) ما بين ضرر كلي وجزئي، مشيرة إلى أنها ستصدر إحصائية نهائية بعد الإنتهاء من حصر الأضرار والخسائر كافة.
جاء ذلك خلال جولة قام بها وكيل الوزارة د.إبراهيم القدرة، على المزارعين المتضررين شمال القطاع، وذلك برفقة رئيس بلدية بيت لاهيا علاء العطار ونواب المجلس التشريعي شمال القطاع، بالإضافة إلى شركاء الوزارة من مؤسسات المجتمع المدني.
واوضحت الوزارة،  أن غزارة الأمطار الخميس الماضي في بيت لاهيا، أدت إلي غمر وجرف (560 دونما) تعود ملكيتها لـ 75 مزارع، ومزروعة معظمها بمحصول التوت الأرضي، بالإضافة إلي مساحات محدودة من البطاطس والجزر والبصل والكوسا والبازلاء. 
وذكرت الوزارة، أن عمليات الحصر بينت أن (25 دونما) ردمت كليا بالرمال وحوالي (160 دونما) غُمرت بالمياه، وباقي المساحة الإجمالية تضررت جزئياً بفعل جريان المياه، فضلا عن أن العديد من الطرق الزراعية تعطلت وأصبحت غير صالحة للاستعمال في الوقت الحالي وتحتاج إلى تسوية وإصلاح عاجل.
ونوهت الوزارة في بيانها،  إلى أن طواقمها ما زالت تباشر حصر وإحصاء الخسائر وتقديم الإرشاد للمزارعين في المنطقة، مشيدة بالتدخل السريع لبلدية بيت لاهيا لمساعدة المزارعين وتعاون وزارتي الداخلية والأشغال العامة والاسكان بالخصوص .

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