القضاء العسكري تعقد ورشة مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان

غزة- الرأي

عقدت هيئة القضاء العسكري في وزارة الداخلية والأمن الوطني، بالتعاون مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ظهر أمس الأحد، بمنتجع اللايت هاوس، غرب مدينة غزة، ورشة عمل تقيمية لدورة "التزامات القضاة في أوقات الطوارئ".

وكانت قد عقدت تلك الدورة في شهر أغسطس الماضي من العام الجاري، بمشاركة عدد من القضاة العسكريين ووكلاء النيابة العسكرية.

وحضر ورشة العمل التقيمية المستشار العميد حقوقي أمين نوفل رئيس هيئة القضاء العسكري، والمدعي العام العسكري العقيد فضل الجديلي، والقاضي العقيد جمال عبد العال، والمقدم ختام صالح مدير المكتب الفني.

كما وشارك في الورشة عن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، المفوض العام للهيئة الأستاذ عصام يونس، والمحامي جميل سرحان نائب مدير عام الهيئة لقطاع غزة، و أ. بهجت الحلو منسق التوعية والتدريب وعدد من موظفيها.

وناقش المشاركون في الورشة القانون الدولي لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى مخرجات تدريب القضاة في المحاكم العسكرية الذي عقد بالتعاون بين القضاء العسكري والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، والتي هدفت إلى تعزيز الاحتكام لمبدأ المشروعية وسيادة القانون وحقوق الإنسان في عمل النيابة و القضاء العسكري.

من جهته لفت العميد نوفل إلى مدى حرص هيئة القضاء العسكري على تطوير كادرها من خلال عقد الدورات التدريبية لهم.

من جهته شكر العقيد الجديلي الهيئة المستقلة على الجهود التي تبذلها لنجاح الدورات التدريبية، معرباً عن أمله في استمرار عقد مثل هذه الدورات التدريبية.

بدوره شدد أ. يونس على أهمية الارتقاء بكل مرافق العدالة وأهمها القضاء العسكري، موضحاً أن الجميع أمام القانون سواء.

وأشاد بالتطورات والنقلة النوعية في القضاء العسكري، مبدياً استعداده التام للتعاون مع القضاء العسكري لتحقيق العدالة الكاملة للجميع.

وأكد الحضور على الاستفادة الكبيرة من مساقات التدريب التي تضمنتها الدورة التدريبية، مشيدون بالتعاون المشترك بين الهيئة ولجنة حقوق الإنسان القائمة على أساس تقديم خدمة قضائية عادلة للمواطنين.