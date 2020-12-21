وكالة الرأي الفلسطينية مكافحة المخدرات تضبط 11 فرش حشيش ونصف وكالة الرأي الفلسطينية تربية الوسطى تبحث تطوير مهارات مبحث الدراسات الاجتماعية وكالة الرأي الفلسطينية القضاء العسكري تعقد ورشة مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان وكالة الرأي الفلسطينية زراعة الوسطى تسلم مربي الدجاج اللاحم رخص مزاولة نشاط زراعي وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة: أضرار المنخفض شمال القطاع تقدر بــ(مليون دولار) وكالة الرأي الفلسطينية النيابة: 675 قضية وتوقيف 89 متهما خلال 24 ساعة الماضية وكالة الرأي الفلسطينية مستشفى الإندونيسي يجري نحو (2000) عملية منذ بداية 2020 وكالة الرأي الفلسطينية "عطاء فلسطين" تنفذ صرفية للأيتام لأشهر من 10-12 لعام 2020 وكالة الرأي الفلسطينية "الفحص الشتوي للمركبات " مفتاح الأمان للسير بسلام وكالة الرأي الفلسطينية تربية الوسطى تفتتح دورة تطبيقات جوجل لرؤساء الأقسام والشعب
أخبار » الأخبار الحكومية

بحضور المشرفين التربويين

تربية الوسطى تبحث تطوير مهارات مبحث الدراسات الاجتماعية

21 كانون أول / ديسمبر 2020 11:18

تربية الوسطى تبحث تطوير مهارات مبحث الدراسات الاجتماعية
تربية الوسطى تبحث تطوير مهارات مبحث الدراسات الاجتماعية

الوسطى- الرأي

عقدت لجنة مبحث الدراسات الاجتماعية بمديرية التربية والتعليم بالوسطى، اجتماعاً بأعضاء اللجنة بحضور المشرفين التربويين د. ناصر اليافاوي وصقر أبو ليلة ومحمد الأسطل وفاطمة خلف، ومشاركة أعضاء اللجنة من معلمي ومعلمات مدارس الوسطى، وذلك بمركز التدريب التربوي بالوسطى.

 

 وفي بداية الاجتماع رحب د. اليافاوي باسم المشرفين التربويين بالمشاركين وأكد على أهمية ودور هذه اللجنة في تطوير مهارات وكفاءة الدراسات الاجتماعية خاصة في ظل التعليم عن بعد وجائحة كورونا، وما فرضته الجائحة من تعطيل التعليم الوجاهي والاعتماد بشكل أساسي على التعليم عن بعد.

 

 المشرف التربوي محمد الأسطل تحدث عن أهمية عمل اللجنة ومهامها، ودورها خلال جائحة كورونا وأوضح أن الاجتماع تناول عدد من الموضوعات ومنها إعداد مجموعة من التعيينات كنماذج يسترشد بها المعلمين، إضافة لتفعيل الصفوف الافتراضية ومجموعات الواتس أب، والإجابة على تساؤلات المعلمين واستفساراتهم

DSC_3504 تربية الوسطى تبحث تطوير مهارات مبحث الدراسات الاجتماعية
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"عطاء فلسطين" تنفذ صرفية للأيتام لأشهر من 10-12 لعام 2020

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟