تربية الوسطى تبحث تطوير مهارات مبحث الدراسات الاجتماعية

الوسطى- الرأي

عقدت لجنة مبحث الدراسات الاجتماعية بمديرية التربية والتعليم بالوسطى، اجتماعاً بأعضاء اللجنة بحضور المشرفين التربويين د. ناصر اليافاوي وصقر أبو ليلة ومحمد الأسطل وفاطمة خلف، ومشاركة أعضاء اللجنة من معلمي ومعلمات مدارس الوسطى، وذلك بمركز التدريب التربوي بالوسطى.

وفي بداية الاجتماع رحب د. اليافاوي باسم المشرفين التربويين بالمشاركين وأكد على أهمية ودور هذه اللجنة في تطوير مهارات وكفاءة الدراسات الاجتماعية خاصة في ظل التعليم عن بعد وجائحة كورونا، وما فرضته الجائحة من تعطيل التعليم الوجاهي والاعتماد بشكل أساسي على التعليم عن بعد.

المشرف التربوي محمد الأسطل تحدث عن أهمية عمل اللجنة ومهامها، ودورها خلال جائحة كورونا وأوضح أن الاجتماع تناول عدد من الموضوعات ومنها إعداد مجموعة من التعيينات كنماذج يسترشد بها المعلمين، إضافة لتفعيل الصفوف الافتراضية ومجموعات الواتس أب، والإجابة على تساؤلات المعلمين واستفساراتهم