مكافحة المخدرات تضبط 11 فرش حشيش ونصف

غزة- الرأي

ضبطت شرطة مكافحة المخدرات فرع غزة _قسم الرمال 11 فرش حشيش ونصف و12 كيس ماريجوانا فجر اليوم في منزل أحد المروجين .

وقال مدير فرع غزة الرائد عطا ناصر: " إنه تم ضبط 11 فرش حشيش و12 كيس ماريجوانا فجر

اليوم خلال مهمة تفتيش لمنزل أحد المروجين" .

وأشار الرائد ناصر إلى أنه واستكمالاً لقضية سابقة ورصد استمر مدة شهر لكل من المدعو(ن-د) والمدعو (ع.د) تم استصدار إذن من النيابة العامة لمنزلهما والعثور على فرش ونصف حشيش 5, أكياس ماريجونا .

وأشار الرائد ناصر إلى أنه خلال التحقيق الأولى مع كلاً من المدعو(ن-د) والمدعو (ع.د)

تبين أن المواد المخدرة توجد لدى المروج (أ.م) وبتفتيش منزله تم ضبط 10 فروش حشيش و7 أكياس ماريجوانا .

وأكد الرائد عطا ناصر أنه تم إلقاء القبض على المتهمين الثلاثة وتحويلهم والمضبوطات إلى مأمور الضبط القضائي لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم .