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و12 كيساً ماريجوانا

مكافحة المخدرات تضبط 11 فرش حشيش ونصف

21 كانون أول / ديسمبر 2020 11:29

مكافحة المخدرات تضبط 11 فرش حشيش ونصف
مكافحة المخدرات تضبط 11 فرش حشيش ونصف

غزة- الرأي

ضبطت شرطة مكافحة المخدرات فرع غزة _قسم الرمال 11 فرش حشيش ونصف و12 كيس ماريجوانا فجر اليوم في منزل أحد المروجين . 

وقال مدير فرع غزة الرائد عطا ناصر: " إنه تم ضبط 11 فرش حشيش و12 كيس ماريجوانا فجر 
اليوم خلال مهمة تفتيش لمنزل أحد المروجين" . 

وأشار الرائد ناصر إلى أنه واستكمالاً لقضية سابقة ورصد استمر مدة شهر لكل من المدعو(ن-د) والمدعو (ع.د) تم استصدار إذن من النيابة العامة لمنزلهما والعثور على فرش ونصف حشيش 5, أكياس ماريجونا . 

وأشار الرائد ناصر إلى أنه خلال التحقيق الأولى مع كلاً من المدعو(ن-د) والمدعو (ع.د)
تبين أن المواد المخدرة توجد لدى المروج (أ.م) وبتفتيش منزله تم ضبط 10 فروش حشيش و7 أكياس ماريجوانا . 

وأكد الرائد عطا ناصر أنه تم إلقاء القبض على المتهمين الثلاثة وتحويلهم والمضبوطات إلى مأمور الضبط القضائي لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم .

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