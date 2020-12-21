تعليم خان يونس ينفذ امتحانات محو الأمية والتعليم الموازي

خان يونس- الرأي

نفذت مديرية التربية والتعليم بخان يونسـ امتحان الاجتياز لبرنامجي التعليم الموازي ومحو الأمية ضمن إجراءات وقائية وصحية حفاظاً على سلامة المتقدمين.

وذكرت المديرية، أن تنفيذ الامتحان يأتي في سياق الاهتمام الذي توليه الوزارة لضمان الحق في التعليم للجميع، وتوفير فرص الالتحاق ‏بالتعليم الأكاديمي لمن لم يتمكنوا من استكمال تعليمهم.

وأشارت إلى أن عدد الطلبة المتقدمين للامتحان في التعليم الموازي "29" طالباً وطالبة في حين بلغ عدد الطلبة المتقدمين للامتحان لبرنامج محو الأمية "21" طالباً وطالبة موزعين على لجنتين، هما: مركز التدريب التربوي للذكور، ومدرسة خان يونس الثانوية للبنات.

ويُعقد امتحان التعليم الموازي على مدار ثلاث جلسات حيث سيتقدم الطلبة للامتحان في المباحث التالية: اللغة العربية، التربية الدينية، الثقافة العامة، الرياضيات، العلوم العامة، التكنولوجيا، التجاري، واللغة الإنجليزية، ويُعقد امتحان محو الأمية على مدار جلستين حيث سيتقدم الطلبة للامتحان في مباحث اللغة العربية، الرياضيات، التربية الإسلامية، ثقافة عامة.