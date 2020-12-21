وزارة التعليم تعقد امتحان التعليم الموازي ومحو الأمية

غزة- الرأي

تفقد مدير التربية والتعليم غرب غزة د.عبدالقادر أبوعلي امتحان الاجتياز لبرنامجي التعليم الموازي ومحو الأمية والذي تعقده وزارة التربية والتعليم سنوياُ لضمان وتعزيز حق التعليم للجميع وذلك ضمن اجراءات وقائية وصحية حفاظاً على سلامة المتقدمين.

ورافق مدير التعليم، أ.جمال يوسف مدير عام الامتحانات في وزارة التربية والتعليم و رئيس قسم الامتحانات ومنسق برنامج التعليم الموازي ومحو الامية في المديرية أ.حماد النخالة.

وعبر مدير التعليم عن فخره واعتزازه بطلاب برنامجي محو الأمية والتعليم الموازي الذين يسعون جاهدين للنجاح مشيراً أن هذه البرامج تقدم خدمة جيدة لطلابنا كي يتمكنوا من تعويض ما فاتهم ويفتح المجال أمامهم ليلتحقوا بالجامعات في المستقبل القريب, منوهاً بأن المديرية لن تدخر أي جهد في سبيل تذليل الصعاب أمام هذه الشريحة من أبنائنا لتعويض ما فاتهم من فرص التعليم.

بدوره أكد أ.يوسف أن عقد الامتحان يأتي في سياق الاهتمام الذي توليه الوزارة لضمان الحق في التعليم للجميع, مشدداً على دور برامج تعليم الكبار في ‏تلبية احتياجات الدارسين ورفدهم بالمعارف والمهارات الحياتية والمهنية وتوفير فرص الالتحاق ‏بالتعليم الأكاديمي لمن دفعتهم ظروفهم دون استكمال تعليمهم.

إلى ذلك بين أ. النخالة أن عدد الطلبة المتقدمين للامتحان في التعليم الموازي "83" طالباً وطالبةً في حين بلغ عدد الطلبة المتقدمين للامتحان لبرنامج محو الأمية "68" طالباً وطالبةً موزعين على 3 لجان في مديرية غرب غزة، مضيفاً أن امتحان التعليم الموازي سيعقد علي مدار ثلاث جلسات حيث سيتقدم الطلبة للامتحان في المباحث التالية: اللغة العربية -التربية الدينية -الثقافة العامة - الرياضيات - العلوم العامة -التكنولوجيا - التجاري واللغة الإنجليزية في حين أن امتحان محو الأمية سيعقد علي مدار جلستين حيث سيتقدم الطلبة للامتحان في مباحث اللغة العربية – الرياضيات- التربية الإسلامية – ثقافة عامة.

ويُخصص برنامج محو الأمية للطلبة الذين فاتهم قطار التعليم، ومدة الدراسة في البرنامج سنتان ‏ويحصل الطالب الناجح في نهاية البرنامج على مصدقة نجاح تعادل الصف السادس الأساسي حيث يتأهل الطالب الناجح بعدها للتقدم لبرنامج التعليم الموازي.

في حين يدرس ‏الطالب في برنامج التعليم الموازي سنتان يحصل بعدها على مصدقة نجاح تؤهله للتقدم لامتحان إتمام الدراسة الثانوية العامة، وذلك إما عبر ‏برنامج الدراسات المسائية أو الدراسات الخاصة.‏