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في لمسة وفاء لأهل العطاء

مدير تعليم شمال غزة يكرم ثلة من المعلمين المتميزين

21 كانون أول / ديسمبر 2020 11:48

مدير تعليم شمال غزة يكرم ثلة من المعلمين المتميزين
مدير تعليم شمال غزة يكرم ثلة من المعلمين المتميزين

غزة- الرأي

كرم مدير التربية والتعليم في شمال غزة أ. أشرف حرز الله، بحضور مدير الدائرة الفنية أ. موسى شهاب كلاً من: معلم الرياضيات جلال أبو حليمة من مدرسة المنامة الأساسية للبنين، ومعلم العلوم سامي الهالول من مدرسة النزلة الأساسية للبنين، وذلك لتميزهم وتفانيهم في عملهم.

كما كرم أ. حرز الله المعلمة زينب أبو حسنين من مدرسة عوني الحرتاني الثانوية للبنات؛ لجهودها الكبيرة التي بذلتها في تقديم المحتوى الرقمي لخدمة طالباتها في مجال تخصصها.

وأشاد أ.حرز الله بدور المعلمين المكرّمين الريادي والطليعي، موضحاً أن هذا التكريم جاء وفاءاً وتقديراً من المديرية لأهل التميز والإبداع، على طريق تنشئة الأجيال الصاعدة.

بدوره، أكد أ. شهاب على أن مديرية التربية والتعليم في شمال غزة ومدارسها، تعتبر من المؤسسات التربوية التي تزخر بكوكبة من المبدعين والمتميزين، من بينهم هذه الثلة التي تم تكريمها اليوم، والتي تركت بصمات واضحة في الميدان التربوي.

131943886_3492696350780199_5271592184135767376_o مدير تعليم شمال غزة يكرم ثلة من المعلمين المتميزين
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