تعليم شمال غزة تنهي ترتيبات عقد امتحانات "الدورة الثالثة" للثانوية العامة

غزة- الرأي

أعلنت مديرية التربية والتعليم في شمال غزة، استكمال الترتيبات الفنية واللوجستية لعقد امتحانات الدورة الثالثة والأخيرة لامتحانات الثانوية العامة عن العام الدراسي المنصرم.

جاء ذلك، خلال الاجتماع الذي عقدته المديرية، بحضور مدير التربية والتعليم أ. أشرف حرز الله، ومدير الدائرة الفنية أ. موسى شهاب، ورئيس قسم الامتحانات أ. إياد النونو، ورؤساء لجان خليفة بن زايد الثانوية للبنين، وخليل الرحمن الثانوية للبنين، وعوني الحرتاني الثانوية للبنات أ. محمد أبو ندى، وأ. رامز الوحيدي، وأ. ليلى الحجار، على التوالي.

وأكد أ. حرز الله خلال الاجتماع على أن المديرية أتمت كافة الاستعدادات والترتيبات الخاصة بعقد الامتحان المقرر الإثنين المقبل الموافق 21/12، حيث سيتقدم الطلبة غير المستكملين في مادة أو مادتين خلال يوم واحد فقط.

وأوضح أ. حرز الله جملة من الإجراءات والمعايير الواجب اتباعها في لجان الامتحانات، بما يراعي الحالة الوبائية الناجمة عن فيروس "كورونا".

ولفت مدير التربية والتعليم إلى أن عدد المتقدمين للامتحانات على مستوى المديرية يبلغ (271) طالب وطالبة موزعين على الفروع كافة، متمنياً لهم النجاح والتوفيق.