وكالة الرأي الفلسطينية مركز شؤون المرأة يختتم تنفيذ جلسات مساءلة مجتمعية وكالة الرأي الفلسطينية "هنية" يسلم المنحة المالية لأندية محافظات غزة وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خانيونس تنهي أعمال الصيانة الدورية لملعب خان يونس البلدي وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خانيونس تزرع وتوزع 660 شتلة في الشوارع والمؤسسات الخدماتية وكالة الرأي الفلسطينية النائب سلامة يدعو المؤسسات الدولية لإنقاذ حياة الأسير اسعيد وكالة الرأي الفلسطينية نقل الأسير عماد أبو رموز إلى المستشفى وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف غزة تجتمع بموظفيها لمناقشة النهوض بالعمل وكالة الرأي الفلسطينية التنمية البشرية في الصحة تبحث عقد دورات تدريبية في جراحة العظام وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شمال غزة تعقد جلسة تقييم لدمج الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شمال غزة تنهي ترتيبات عقد امتحانات "الدورة الثالثة" للثانوية العامة
أخبار » الأخبار الحكومية

تعليم شمال غزة تعقد جلسة تقييم لدمج الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة

21 كانون أول / ديسمبر 2020 11:58

تعليم شمال غزة تعقد جلسة تقييم لدمج الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة
تعليم شمال غزة تعقد جلسة تقييم لدمج الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة

غزة- الرأي

عقدت مديرية التربية والتعليم في شمال غزة (قسم الإرشاد والتربية الخاصة)، جلسة لتقييم حالات الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة المحوّلين من الجمعية الوطنية للتأهيل؛ لدمجهم في مدارس المديرية.

وحضر الجلسة التي عُقدت في قاعة الانتفاضة، مدير الدائرة الفنية أ. موسى شهاب، ورئيس قسم الإرشاد والتربية الخاصة أ. نفوذ العطل، ومشرف التربية الخاصة أ.ماجد المدهون، ومسؤولة التربية الخاصة أ. ميسّر الفراني، ومن مركز المصادر في وزارة التربية والتعليم العالي، أخصائي العلاج الطبيعي د. باسل شبير، وأخصائي التخاطب أ. عبد الرحمن المدهون، ومن الجمعية الوطنية للتأهيل، أخصائي التأهيل المجتمعي أ. شعبان عطا الله.

ورحب أ. شهاب بالحضور، مشيرًا إلى دور قسم الإرشاد والتربية الخاصة بالتعاون مع مركز الإرشاد التربوي في خدمة الطلبة من شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة، عبر دمجهم في المؤسسات التعليمية لضمان حقهم في الحصول على فرصة مناسبة للتعليم أسوة بزملائهم.

وأكد أ. شهاب على أن شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة تحظى باهتمام كبير من قبل وزارة التربية والتعليم التي لا تتوانى عن توفير كل ما يمكن توفيره في سبيل خدمتهم والنهوض بهم سواء من الاحتياجات المادية مثل الكتب والأدوات التعليمية المساعدة، أو المعنوية مثل البرامج التعليمية والإرشادية الخاصة بهم.

هذا وتدارس المجتمعون حالات ثلاثة من الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تم التوافق على دمجهم في مدارس المديرية، وتحديد المعلمين المرافقين للطلبة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مركز شؤون المرأة يختتم تنفيذ جلسات مساءلة مجتمعية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟