التنمية البشرية في الصحة تبحث عقد دورات تدريبية في جراحة العظام

غزة- الرأي

ناقشت الإدارة العامة لتنمية القوى البشرية المشروع المقدم من منظمة الصحة العالمية بعقد دورات تدريبية عبر التعليم عن بعد والتي تستهدف الأطباء الملتحقين ببرنامج البورد الفلسطيني في جراحة العظام، وذلك خلال اللقاء الذي ضم أعضاء برنامج الكسور المعقدة.

وتم الاتفاق على التدريب عبر تقنية التعليم عن بعد والتي سيقدمها الخبير اليوناني "ماليزوس" والذي من المقرر ان يبدأ في يناير من العام القادم ويستمر لمدة ستة أشهر تدريبية.

وبحث الحضور وضع آلية لإلزام الملتحقين في برامج البورد بجراحة العظام لحضور الدورات على ان تكون شرط أساسي في التقييم السنوي للترفيع.

وشارك في الحضور أعضاء برنامج الكسور المعقدة ممثلة بكل من ا. سامي جبر مدير دائرة التخطيط والموارد البشرية ممثلا عن تنمية القوى البشرية، ود. محمود مطر مدير وحدة الكسور المعقدة في مجمع ناصر الطبي، د. هشام الزيناتي مدير برامج البورد في مجمع الشفاء الطبي، ود.جمال ابو هلال مدير برنامج بورد العظام في م. غزة الاوروبي، ود. أشرف البياع مدير برنامج بورد العظام في مجمع الشفاء الطبي.