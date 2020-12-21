وكالة الرأي الفلسطينية مركز شؤون المرأة يختتم تنفيذ جلسات مساءلة مجتمعية وكالة الرأي الفلسطينية "هنية" يسلم المنحة المالية لأندية محافظات غزة وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خانيونس تنهي أعمال الصيانة الدورية لملعب خان يونس البلدي وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خانيونس تزرع وتوزع 660 شتلة في الشوارع والمؤسسات الخدماتية وكالة الرأي الفلسطينية النائب سلامة يدعو المؤسسات الدولية لإنقاذ حياة الأسير اسعيد وكالة الرأي الفلسطينية نقل الأسير عماد أبو رموز إلى المستشفى وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف غزة تجتمع بموظفيها لمناقشة النهوض بالعمل وكالة الرأي الفلسطينية التنمية البشرية في الصحة تبحث عقد دورات تدريبية في جراحة العظام وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شمال غزة تعقد جلسة تقييم لدمج الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شمال غزة تنهي ترتيبات عقد امتحانات "الدورة الثالثة" للثانوية العامة
أخبار » الأخبار الحكومية

التنمية البشرية في الصحة تبحث عقد دورات تدريبية في جراحة العظام

21 كانون أول / ديسمبر 2020 12:01

التنمية البشرية في الصحة تبحث عقد دورات تدريبية في جراحة العظام
التنمية البشرية في الصحة تبحث عقد دورات تدريبية في جراحة العظام

غزة- الرأي

ناقشت الإدارة العامة لتنمية القوى البشرية المشروع المقدم من منظمة الصحة العالمية بعقد دورات تدريبية عبر التعليم عن بعد والتي تستهدف الأطباء الملتحقين ببرنامج البورد الفلسطيني في جراحة العظام، وذلك خلال اللقاء الذي ضم أعضاء برنامج الكسور المعقدة. 
وتم الاتفاق على التدريب عبر تقنية التعليم عن بعد والتي سيقدمها الخبير اليوناني "ماليزوس" والذي من المقرر ان يبدأ في يناير من العام القادم ويستمر لمدة ستة أشهر تدريبية.
 وبحث الحضور وضع آلية لإلزام الملتحقين في برامج البورد بجراحة العظام لحضور الدورات على ان تكون شرط أساسي في التقييم السنوي للترفيع.
وشارك في الحضور أعضاء برنامج الكسور المعقدة ممثلة بكل من ا. سامي جبر مدير دائرة التخطيط والموارد البشرية ممثلا عن تنمية القوى البشرية، ود. محمود مطر مدير وحدة الكسور المعقدة في مجمع ناصر الطبي، د. هشام الزيناتي مدير برامج البورد في مجمع الشفاء الطبي، ود.جمال ابو هلال مدير برنامج بورد العظام في م. غزة الاوروبي، ود. أشرف البياع مدير برنامج بورد العظام في مجمع الشفاء الطبي.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مركز شؤون المرأة يختتم تنفيذ جلسات مساءلة مجتمعية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟