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أوقاف غزة تجتمع بموظفيها لمناقشة النهوض بالعمل

21 كانون أول / ديسمبر 2020 12:04

أوقاف غزة تجتمع بموظفيها لمناقشة النهوض بالعمل
أوقاف غزة تجتمع بموظفيها لمناقشة النهوض بالعمل

غزة- الرأي

عقد د. محمد كمال سالم مدير أوقاف غزة، اجتماعاً مع موظفي المديرية للاطلاع على سير العمل، ومتابعة خطط الأقسام للنهوض بعمل الأوقاف نحو الأفضل.

بدوره بين سالم أهمية الدعوة الإلكترونية في نشر الوعي الديني وتثقيف الناس بأمور دينهم ودنياهم وتعزيز مفاهيم الإسلام السامية، مؤكداً على ضرورة التقيد والالتزام بتوجيهات الجهات المعنية بإجراءات السلامة والوقاية.

وثمن سالم جهود رؤساء الأقسام وموظفي المديرية بما يقومون به من عمل دؤوب لتحقيق رؤية وزارة الأوقاف والشئون الدينية وأهدافها في الدعوة إلى الله تعالى، وخدمة أبناء شعبنا، ولا سيما في ظل الظروف الراهنة.

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