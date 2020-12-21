وكالة الرأي الفلسطينية مركز شؤون المرأة يختتم تنفيذ جلسات مساءلة مجتمعية وكالة الرأي الفلسطينية "هنية" يسلم المنحة المالية لأندية محافظات غزة وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خانيونس تنهي أعمال الصيانة الدورية لملعب خان يونس البلدي وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خانيونس تزرع وتوزع 660 شتلة في الشوارع والمؤسسات الخدماتية وكالة الرأي الفلسطينية النائب سلامة يدعو المؤسسات الدولية لإنقاذ حياة الأسير اسعيد وكالة الرأي الفلسطينية نقل الأسير عماد أبو رموز إلى المستشفى وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف غزة تجتمع بموظفيها لمناقشة النهوض بالعمل وكالة الرأي الفلسطينية التنمية البشرية في الصحة تبحث عقد دورات تدريبية في جراحة العظام وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شمال غزة تعقد جلسة تقييم لدمج الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شمال غزة تنهي ترتيبات عقد امتحانات "الدورة الثالثة" للثانوية العامة
أخبار » الأخبار الحكومية

بلدية خانيونس تزرع وتوزع 660 شتلة في الشوارع والمؤسسات الخدماتية

21 كانون أول / ديسمبر 2020 12:26

بلدية خانيونس تزرع وتوزع 660 شتلة في الشوارع والمؤسسات الخدماتية
بلدية خانيونس تزرع وتوزع 660 شتلة في الشوارع والمؤسسات الخدماتية

خان يونس- الرأي

 قام قسم الحدائق والمتنزهات في دائرة الصحة والبيئة  ببلدية خانيونس، بتنفيذ مجموعة من الحملات المختلفة لتشجير شوارع المدينة وزراعة المرافق العامة والخدماتية من أجل الحفاظ على البيئة وإضفاء المظهر الجمالي لخان يونس.
وذكر رئيس القسم م. عمر مطر  أن حملة التشجير وزراعة الحدائق ورعايتها بشكل مستمر تأتي في إطار  خطة العمل التي يتم بموجبها تعزيز النواحي البيئية بالإضافة إلى عملية توزيع الأشتال المختلفة على قطاعات واسعة من المجتمع لزيادة المساحات الخضراء للمساهمة في تكوين ثقافات وقيم إيجابية لدى المواطنين للمحافظة على الأشجار ورعايتها.
وبين أن شهر نوفمبر الماضي شهد توزيع (410) شتلة مختلفة الأنواع والأحجام على المؤسسات والأهالي والتجمعات العائلية لزراعتها في الحدائق المختلفة، بالإضافة إلى زراعة (250) شتلة في الشوارع العامة والمربعات الزراعية في الأماكن السكنية لتعزيز النواحي البيئية في أحياء خان يونس المختلفة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مركز شؤون المرأة يختتم تنفيذ جلسات مساءلة مجتمعية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟