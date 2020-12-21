بلدية خانيونس تزرع وتوزع 660 شتلة في الشوارع والمؤسسات الخدماتية

خان يونس- الرأي

قام قسم الحدائق والمتنزهات في دائرة الصحة والبيئة ببلدية خانيونس، بتنفيذ مجموعة من الحملات المختلفة لتشجير شوارع المدينة وزراعة المرافق العامة والخدماتية من أجل الحفاظ على البيئة وإضفاء المظهر الجمالي لخان يونس.

وذكر رئيس القسم م. عمر مطر أن حملة التشجير وزراعة الحدائق ورعايتها بشكل مستمر تأتي في إطار خطة العمل التي يتم بموجبها تعزيز النواحي البيئية بالإضافة إلى عملية توزيع الأشتال المختلفة على قطاعات واسعة من المجتمع لزيادة المساحات الخضراء للمساهمة في تكوين ثقافات وقيم إيجابية لدى المواطنين للمحافظة على الأشجار ورعايتها.

وبين أن شهر نوفمبر الماضي شهد توزيع (410) شتلة مختلفة الأنواع والأحجام على المؤسسات والأهالي والتجمعات العائلية لزراعتها في الحدائق المختلفة، بالإضافة إلى زراعة (250) شتلة في الشوارع العامة والمربعات الزراعية في الأماكن السكنية لتعزيز النواحي البيئية في أحياء خان يونس المختلفة.