بلدية خانيونس تنهي أعمال الصيانة الدورية لملعب خان يونس البلدي

خان يونس- الرأي

أنهت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة، أعمال الصيانة الدورية لملعب خان يونس البلدي الواقع في المخيم وذلك بدعم من المجلس الأعلى للشباب والرياضة.

وذكر رئيس بلدية خان يونس م. علاء الدين البطة، أن البلدية تحرص على ضمان جودة مرافقها الرياضية خدمةً للأندية ومحبي الكرة المستديرة، مشيرًا إلى أن أرضية الملعب قد تعرضت للتلف البسيط نتيجة لضغط التدريبات والمباريات الرسمية خلال الموسم الرياضي الماضي.

وأوضح م. البطة أن الأعمال شملت صيانة الإهتراءات في العشب الصناعي وإعادة فرده مع تركيب مادة لاصقة وتشديدها بالإضافة إلى استبدال العشب التالف، وفرد مادة مطاطية جديدة لأرضية الملعب.

وشدد البطة على أهمية الجهود المبذولة في تحسين وتطوير المرافق الحيوية والرياضية من خلال الاهتمام بصيانتها وتهيئتها وفق الرؤية العامة لبلدية خان يونس، لافتًا إلى أن اللجنة الاستشارية الرياضية لبلدية خان يونس قد أتمت استعداداتها لإعادة إفتتاح الملعب لإستقبال الموسم الرياضي الجديد وفق رؤية المنظومة الرياضية والاجراءات الوقائية والاحترازية لمنع تفشي فايروس كورونا.

وشكر م. البطة جهود عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس مؤسسة أمواج الرياضية أ. عبد السلام هنية، وكافة سكان خان يونس والأندية الرياضية على سعة صدرها وتحمل المشاق مع إدارة البلدية من أجل إنجاز الأعمال المطلوبة في الوقت الذي تعاني فيه البلدية من صعوبات جمة بسبب تردي الظروف المالية نتيجة للحصار الخانق وتفشي جائحة كورونا.