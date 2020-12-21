"هنية" يسلم المنحة المالية لأندية محافظات غزة

غزة- الرأي

تسلمت أندية الدرجتين الممتازة والأولى المنحة المالية المقدمة من المجلس الأعلى للشباب والرياضة، بقيمة (115) ألف دولار، صباح اليوم الاثنين في استاد فلسطين بمدينة غزة.

وقام عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، بتقديم المنحة بحضور إبراهيم أبو سليم نائب رئيس اتحاد كرة القدم، ورؤساء أندية الدرجتين الممتازة والأولى، والمدراء العامون بالمجلس الأعلى.

ورحب هنية خلال كلمته بالحفل بالحضور ، وأكد أن المجلس الأعلى يقدم هذه المنحة ضمن المرحلة الأولى لدعم الأندية، والمساهمة في مساندة الأندية لمواجهة الأعباء المالية وتجاوز الأزمة التي خلفها وباء "كورونا" على جميع القطاعات في المجتمع، وأشار إلى أن المجلس الأعلى يهدف إلى المحافظة على النشاط الرياضي مع الالتزام بالتعليمات من الجهات الحكومية التي تعالج تفشي وباء "كورونا"، وقال:" الحفاظ على الإنسان مقدم كأولوية على جميع الأنشطة، ولدينا تواصل دائم مع الجهات في لجنة الطوارئ الحكومية لمتابعة التعليمات وإمكانية استئناف النشاط الرياضي بما يحافظ على سلامة الجميع".

كما أكد أن المنحة المالية المقدمة من الرئاسة الفلسطينية ستساعد في توفير المزيد من الدعم للأندية بعد التطمينات التي وصلت من عصام القدومي أمين عام المجلس بقرب وصول المنحة، ووجه شكره للواء جبريل الرجوب رئيس المجلس الأعلى على دعمه وحرصه على دعم الرياضة في كافة المناسبات.

من جانبه شكر إبراهيم أبو سليم نائب رئيس اتحاد كرة القدم الجهود التي يبذلها عبد السلام هنية في دعم الأندية وتوفير المنحة المالية، وقال إن توقيت هذا الدعم جاء ليساعد الأندية مع بداية الموسم الرياضي ويساهم في تلبية الاحتياجات الملحة جراء الأزمات التي تعيشها محافظات غزة.

بعد ذلك جرى توزيع المنحة المالية على أندية الدرجتين الممتازة والأولى بواقع (5000) دولار لأندية الدرجة الممتازة، و(4000) دولار لأندية الدرجة الأولى.