"هنية" يقدم لـ"عوض" إنجازات 2020 للمجلس الأعلى للرياضة

غزة- الرأي

قدم عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة الإصدار الخاص لأبرز إنجازات المجلس الأعلى خلال العام 2020، للدكتور محمد عوض رئيس متابعة العمل الحكومي، بعد إصدار للمجلة السنوية التي تتضمن ما حققه المجلس خلال العام.

وتناولت المجلة نجاح المجلس الأعلى في دعم ورعاية الأندية وتقديم مكافٱت أبطال الموسم، ودعم مشاريع البنية التحتية في الأندية والملاعب والصالات، وتطوير مرافق استاد فلسطين، ومساعدة الأندية في مواجهة أزمة "كورونا" بتوفير مساعدات نقدية للاعبين.

وعبر د. محمد عوض عن سعادته بما أنجزه المجلس الأعلى، والنجاح الذي حققه في دعم الأندية والمحافظة على استقرار النشاط الرياضي من خلال التوافق الوطني.

بدوره أكد عبد السلام هنية أن العام المقبل 2021 سيشهد المزيد من المشاريع والبرامج الهامة في دعم النشاط الرياضي والبنية التحتية والتحول إلى الخدمات الرقمية في كافة معاملات المجلس والمنظومة الرياضية.