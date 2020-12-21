الأوقاف توقع اتفاقية مع جمعية مكة لتنفيذ مشاريع إغاثية وتنموية

غزة- الرأي

وقع وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية د. عبد الهادي الأغا اتفاقية تفاهم مع رئيس مجلس إدارة جمعية مكة المكرمة الخيرية د. حازم السراج، وذلك لتنفيذ مشاريع إغاثية وتنموية تخدم المجتمع الفلسطيني، وخاصة الأسر الفقيرة والفئات الهشة التي بحاجة للدعم والمساندة.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف أن توقيع هذه الاتفاقية يمثل باكورة عمل مشترك مع جمعية مكة لتنفيذ مشروع إغاثي في المرحلة القادمة يستهدف الأسر المتعففة والمتضررة جراء الحصار وجائحة كورونا.

وأعرب د. الأغا عن جزيل شكره لجمعية مكة الخيرية على جهودها في خدمة أبناء شعبنا وتقديم المعونة والمساعدة للأسر التي تعاني ظروفًا معيشة صعبة سيما في هذه الأوقات الصعبة بسبب الحصار الصهيوني والجائحة كورونا.

بدوره استعرض د. حازم السراج دور جمعية مكة في خدمة المجتمع الفلسطيني، موضحًا أنها جمعية أهلية خيرية غير ربحية مرخصة من الجهات المختصة تبذل جل جهدها من أجل تقديم المساندة والخدمة لأبناء الوطن.