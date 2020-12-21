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"الفرا" يوضح آلية عمل ديوان المظالم في قطاع غزة

21 كانون أول / ديسمبر 2020 02:51

غزة - الرأي

أكد رئيس ديوان المظالم في قطاع غزة الدكتور محمد جواد الفرا أن الديوان يتبع مؤسسة مجلس الوزراء مباشرة، منوها إلى أنه موجود سابقا ولكن تم تفعيله في بداية عام 2020م، وأصبح بقدرات بشرية وإمكانيات أكبر مما سبق.

وشدد الفرا في تصريحات لإذاعة الأقصى، اليوم أن ديوان المظالم يهدف لاستقبال الناس وحل مشاكلهم في كل المجالات، في موضوع حقوق الإنسان وتعامل الأجهزة الأمنية والشرطية والوزارات والبلديات مع المواطنين.

وأوضح أن ديوان المظالم أصدر دليلا إرشاديا لطريقة تقديم الشكوى للديوان، :"ويفضل أن يكون تقديم الشكوى بالتسلسل، بأن تقدم لرئيس البلدية مثلا أو للوزارة ذات العلاقة، وفي حال لم يتم الاستجابة تقدم لديوان المظالم وفي حال كانت الشكوى مستعجلة تقدم مباشرة للديوان ويمكن تقديم الشكاوى عبر البرنامج المحوسب".

وأفاد أنه لا يوجد في المؤسسات الحكومية فساد منظم، :"وما يحدث إما سوء فهم أو تقصير من موظف، وديوان المظالم يعمل بكل جد واجتهاد لحل المظالم المقدمة له ونجد استجابة سريعة من الوزارات، وندعو المواطنين لعدم التخلي عن شكاويهم".

وأضاف :"سنحمي أي مواطن قدم شكوى للديوان ولن نسمح لأي مؤسسة حكومية أو موظف حكومي أن يغير من معاملته أو محاولة ابتزازه".

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