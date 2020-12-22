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النائب العام يكرّم الموظفين المتميزين والمبادرين في أوقات الطوارئ

22 كانون أول / ديسمبر 2020 07:16

النائب العام يكرّم الموظفين المتميزين والمبادرين في وقت الطوارئ والأزمات
النائب العام يكرّم الموظفين المتميزين والمبادرين في وقت الطوارئ والأزمات

غزة- الرأي

كرّم النائب العام المستشار ضياء الدين المدهون، وبحضور رئيس ديوان النائب العام المستشار محمد مراد، ومدير عام النيابة العامة د.ماهر المصري، روّاد التميز الإداري وأصحاب المبادرات المبتكرة، والعاملين المبادرين من الموظفين في أوقات الطوارئ والأزمات، والمساهمين بنشر التوعية والمعرفة المجتمعية لمخاطر الجرائم المتعلقة بالأزمات، خاصةً في جائحة كورونا.

كما كرم المستشار المدهون، فئة المُنجِزين للمهام الموكلة إليهم بإتقان وتحت ضغط العمل، وفئة الموظفين الذين أجادوا بحُسن المعاملة مع متلقي الخدمات العدلية، وأسهمت المنافسة الإيجايبة بإنجاز وأرشفة كافة القضايا، وسرعة الردود على مظالم المواطنين في أروقة النيابات، وتقديم أفضل الخدمات الإلكترونية، وإجابة كافة استفسارات وقضايا المتعاملين من المواطنين والمحامين.
وأكد المستشار المدهون خلال كلمته التكريمية، أن نشر ثقافة التحفيز المُستدام، وتأصيل روح التميز والإبداع لدى الموظف، وتكريس بيئة عمل محفِّزة للدوائر، واستثمار الموارد البشرية، وخلق منافسة إيجابية؛ يُسهم بتجويد العمل القضائي، وتقديم أفضل الخدمات العدلية بأرقى الوسائل وفق معايير الجودة، وبمبادرات مُبدِعة، تدعم مسيرة التطور الإداري والفني والتقني في النيابة العامة، وتعزز ثقافة سيادة القانون، وتُحقِّق الاستقرار المجتمعي والسِّلم الأهلي.

النائب العام يكرّم الموظفين المتميزين والمبادرين في وقت الطوارئ والأزمات 132020647_3585740041513681_3241653220412468638_n 132190966_3585739871513698_5595655558884920954_n
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