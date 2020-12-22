العدل تدين تجرؤ الاحتلال على أملاك فلسطينيي الداخل المحتل

غزة- الرأي

أدانت وزارة العدل اليوم تجرؤ الاحتلال الإسرائيلي باعتباره "سلطة الأمر الواقع" على أملاك الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948.

واعتبرت الوزارة في بيان لها، أن إقدام الاحتلال على هدم منزل مواطن في مدينة قلنسوة المحتلة ومنزلين آخرين في مدينة كفر قاسم بمثابة دليل جديد على عنجهية الاحتلال وتسلطه على فلسطيني الداخل المحاصرين بالقوانين الإسرائيلية التي تهدف لتهويد كل ما هو فلسطيني وعربي، وطمس هويتنا، وسرقة تراثنا وتاريخنا، في عملية تزوير لم يحدث مثلها عبر التاريخ.

وأكدت الوزارة أن الاحتلال ما كان ليجرؤ على هذه الانتهاكات والممارسات العنصرية لولا الصمت الدولي وعدم إخضاعه للمحاسبة والعقاب.

وذكرت، أن مدينتي قلنسوة وكفر قاسم من أهم محاور المقاومة التاريخية ضد الاحتلال، ولا زالت ذكرى مجزرة كفر قاسم ماثلة في الوجدان الفلسطيني.

ودعت الوزارة المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية لحماية فلسطينيي الداخل، وإجبار الاحتلال على وقف ممارساته الهادفة لتهجيرهم وتفريغ مدنهم الفلسطينية.