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مباحث التموين تضبط "1.5" طن زعتر مخالف للمواصفات

22 كانون أول / ديسمبر 2020 07:32

مباحث التموين تضبط "1.5" طن زعتر مخالف للمواصفات
مباحث التموين تضبط

غزة- الرأي

ضبطت مباحث التموين قسم حماية المستهلك " 1.5" طن زعتر مطحون لدى إحدى الشركات بمحافظة غزة وذلك لمخالفة التواريخ الأصلية للمنتج.

وأوضح قسم حماية المستهلك أن عملية الضبط تمت بعد معاينة الشوالات التي تبين أنها غير مطابقة للتاريخ الموجود على المنتج نفسه.

وفي سياق متصل، أتلفت مباحث التموين خلال جولاتها برفقة وزارة الاقتصاد الوطني "123" كغم من جوز الهند والفول السوداني ، مبينة أن سبب الاتلاف للمواد المضبوطة هو ظهور فساد ظاهري وتسوس عليها.

وذكرت مباحث التموين أنه تم تحويل القضايا المذكورة للجهات المختصة لإتمام الإجراءات القانونية المناسبة.

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