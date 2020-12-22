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مدير الشرطة يتفقد فرعي الشمال وغزة في إدارة مكافحة المخدرات

22 كانون أول / ديسمبر 2020 08:05

مدير الشرطة يتفقد فرعي الشمال وغزة في إدارة مكافحة المخدرات
مدير الشرطة يتفقد فرعي الشمال وغزة في إدارة مكافحة المخدرات

غزة- الرأي

 تفقد مدير عام الشرطة اللواء محمود صلاح، فرعي مكافحة المخدرات (غزة والشمال) لمتابعة سير العمل والاطلاع على الانجازات التي حققها الفرعين  .
وكان في استقباله كلا من مدير إدارة مكافحة المخدرات العقيد أحمد القدرة ونائبه العقيد سامح السلطان ومدير فرع الشمال المقدم عايد صالح ومدير فرع غزة الرائد عطا ناصر.

وأشاد مدير الشرطة خلال زيارته بالعمل المميز والمنظم التي تقوم به إدارة مكافحة المخدرات ، وبالجهود المبذولة في القضاء على المخدرات وملاحقة مروجيها .

والتقى اللواء صلاح بالضباط الميدانيين واطّلع على التحديات التي تواجههم وبعض الحوادث التي يتعرضوا لها أثناء أدائهم المهام ، مقدراً الخطورة التي يتعرضوا لها أثناء عملهم .


يذكر أن مكافحة المخدرات فرع الشمال ألقت القبض أمس الاثنين، على أحد المروجين في محافظة رفح وبحوزته 6 فروش حشيش ، فيما ضبطت شرطة مكافحة المخدرات فرع غزة اليوم 11 فرش حشيش ونصف و12 كيس ماريجوانا .

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