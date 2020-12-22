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بدء تشغيل قطارات الرصاصة "فوشينغ" في الصين

22 كانون أول / ديسمبر 2020 08:11

بدء تشغيل قطارات الرصاصة "فوشينغ" في الصين
بدء تشغيل قطارات الرصاصة

ذكرت شركة مجموعة السكك الحديدية الوطنية الصينية المحدودة، أنه سيتم استخدام قطارات الرصاصة فائقة السرعة "فوشينغ" من النوع الجديد بسرعة 250 كيلومترا في الساعة قريبا في العديد من خطوط السكك الحديدية.

وسيتم تشغيل قطار الرصاصة "سي آر 300"، وهو إضافة جديدة إلى عائلة قطارات الرصاصة "فوشينغ" التي تتراوح سرعتها الحالية من 160 كم إلى 350 كم، في الخدمة على خطوط السكك الحديدية التي تربط بين هانغتشو وشنتشن، وبين ليانيونقانغ وتشنجيانغ، وبين قوييانغ وقوانغتشو وغيرها.

ووفقا للشركة المذكورة، يمثل هذا خطوة مهمة في تطوير السكك الحديدية في الصين ويظهر أن الصين ستواصل قيادة العالم في تكنولوجيا السكك الحديدية فائقة السرعة.

وقالت الشركة إن قطارات الرصاصة "فوشينغ" أتممت 836 مليون كيلومتر من السير بأمان حتى الآن، حيث نقلت ما إجماليه 827 مليون مسافر، مضيفة أنه من المتوقع استخدام قطارات الرصاصة "فوشينغ" في جميع المناطق على مستوى المقاطعات في البر الرئيسي الصيني في العام المقبل.

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