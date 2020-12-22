براءة اختراع تكشف تفاصيل جديدة عن نظارة أبل الذكية

قدمت شركة أبل براءة اختراع جديدة فى مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية بالولايات المتحدة (USPTO) بعنوان "نظام العرض مع تعديلات بصرية محلية"، الخاص بنظارتها الذكية، فلم يعد تطوير أبل لنظارة ذكية أمرا سريا بعد الآن، فقد كشف تسريب فى عام 2018 عن هذا الأمر، وفى ذلك الوقت، كانت هناك شائعات بأن نظارة أبل، التى تعرف باسم Apple Glass من المحتمل أن يتم تشغيلها بواسطة شريحة "سيليكون 5 نانومتر" والآن مع إطلاق Apple A14 Bionic 5G SoC، قد يصبح الأمر حقيقة واقعة قريبًا.

بحسب موقع TOI الهندى، يؤكد عنوان طلب براءة الاختراع نفسه على العديد من التفاصيل، ومع ذلك، كما يوضح قدرة Apple Glass التى ستقوم تلقائيًا بضبط سطوع العدسة مما يجعل العالم الحقيقى أكثر إشراقًا أو قتامة وفقًا للضوء المحيط بشيء مشابه لسطوع شاشة الهاتف الذكى الحديث.

ووفقًا لطلب براءة الاختراع، قد تستخدم أبل مُعدّل إضاءة قابل للتعديل مكانيًا لتحسين وضوح المحتوى الذى تم إنشاؤه بواسطة الكمبيوتر ورؤيته عن طريق تقليل سطوع العالم الحقيقى وزيادة سطوع المحتوى الناتج عن الكمبيوتر، وأيضًا، يمكن إجراء هذه التغييرات بشكل فردى على أى من الجانبين بشكل مستقل.

ويقول جزء من طلب براءة الاختراع، "إذا تم، على سبيل المثال، استخدام نظام عرض مثبت على الرأس لعرض محتوى تم إنشاؤه بواسطة الكمبيوتر والذى يتداخل مع كائنات العالم الحقيقى، يمكن تقليل سطوع كائنات العالم الحقيقى بشكل انتقائى إلى تعزيز رؤية المحتوى الذى تم إنشاؤه بواسطة الكمبيوتر.

وعلى وجه الخصوص، يمكن استخدام مُعدِّل الضوء القابل للتعديل مكانيًا لإنشاء منطقة مظلمة تتداخل مع كائن العالم الحقيقى الساطع الذى يتداخل مع محتوى تم إنشاؤه بواسطة الكمبيوتر فى الزاوية اليمنى العليا من مجال رؤية المستخدم ".

وعلى الرغم من عدم وجود يقين عن طرح Apple Glass فى العالم الحقيقى، لكن يبدو أن المفهوم الذى تعمل أبل على تحقيقه يختلف عن أى مفهوم آخر رأيناه حتى الآن.