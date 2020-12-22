خدمات النصيرات يوقع اتفاقية رعاية مع شركة جوال

وقع مجلس إدارة نادي خدمات النصيرات، اتفاقية رعاية لأنشطته وفعالياته مع شركة جوال، بحضور م. عمر شمالي المدير الإقليمي للشركة في قطاع غزة، ومحمد الشرفا وسامر شاهين مسؤولي ملف الأنشطة بالشركة وعن النادي رمزي أبو حجاج أمين السر، وفادي صيدم مسؤول العلاقات العامة، وعبد السلام هنية مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للرياضة، وذلك في مقر الشركة.

وأشاد صيدم بالدهم الذي تقدمه الشركة للرياضة الفلسطينية، متمنياً أن تستمر هذه الرعاية، وأن تتطور في للتخفيف من أعباء الأندية في ظل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية بسبب جائحة كورونا. وبدوره، قال شمالي إن الشركة ستعمل على تقديم كل الدعم والرعاية للأندية والاتحادات للقيام بواجباتها، لرفعة العمل الرياضي، وتطوير المسابقات، خاصة بطولة الدوري، والارتقاء بالشباب الذين هم جزء مهم في مجتمعنا الفلسطيني