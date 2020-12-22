وكالة الرأي الفلسطينية التنمية البشرية بالصحة تستكمل عقد البرنامج التعريفي للأطباء الجدد وكالة الرأي الفلسطينية اعتماد المنامة لإقامة مباريات منتخبنا "الفدائي" ضمن تصفيات كأس آسيا 2021 وكالة الرأي الفلسطينية أسعار صرف العملات الرئيسية اليوم الثلاثاء وكالة الرأي الفلسطينية بطولة إنكلترا: ليستر يزيد أوجاع توتنهام ويونايتد يذل ليدز ويقترب من الصدارة وكالة الرأي الفلسطينية خدمات النصيرات يوقع اتفاقية رعاية مع شركة جوال وكالة الرأي الفلسطينية كيف يؤثر الإجهاد والضغط النفسي على معدتك؟ وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: انخفاض على درجات الحرارة حتى الخميس وكالة الرأي الفلسطينية 4 أشياء لم يعرفها العلم بعد عن لقاحات كورونا.. منها مدة حماية التطعيم وكالة الرأي الفلسطينية هل الفواق "الزغطة" من أعراض فيروس كورونا؟ وكالة الرأي الفلسطينية براءة اختراع تكشف تفاصيل جديدة عن نظارة أبل الذكية
أخبار » الرياضة و الملاعب

خدمات النصيرات يوقع اتفاقية رعاية مع شركة جوال

22 كانون أول / ديسمبر 2020 08:23

خدمات النصيرات يوقع اتفاقية رعاية مع شركة جوال
خدمات النصيرات يوقع اتفاقية رعاية مع شركة جوال

وقع مجلس إدارة نادي خدمات النصيرات، اتفاقية رعاية لأنشطته وفعالياته مع شركة جوال، بحضور م. عمر شمالي المدير الإقليمي للشركة في قطاع غزة، ومحمد الشرفا وسامر شاهين مسؤولي ملف الأنشطة بالشركة وعن النادي رمزي أبو حجاج أمين السر، وفادي صيدم مسؤول العلاقات العامة، وعبد السلام هنية مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للرياضة، وذلك في مقر الشركة.

وأشاد صيدم بالدهم الذي تقدمه الشركة للرياضة الفلسطينية، متمنياً أن تستمر هذه الرعاية، وأن تتطور في للتخفيف من أعباء الأندية في ظل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية بسبب جائحة كورونا. وبدوره، قال شمالي إن الشركة ستعمل على تقديم كل الدعم والرعاية للأندية والاتحادات للقيام بواجباتها، لرفعة العمل الرياضي، وتطوير المسابقات، خاصة بطولة الدوري، والارتقاء بالشباب الذين هم جزء مهم في مجتمعنا الفلسطيني

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مركز شؤون المرأة يختتم تنفيذ جلسات مساءلة مجتمعية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟