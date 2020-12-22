اعتماد المنامة لإقامة مباريات منتخبنا "الفدائي" ضمن تصفيات كأس آسيا 2021

اعتمد الاتحاد الاسيوي لكرة السلة FIBA Asia Cup" "، مباريات النافذة الثانية والثالثة من تصفيات كأس آسيا 2021 والتي ستقام جميعها على نظام المجموعات، وستكون مجموعة الفدائي في العاصمة البحرينية المنامة في شهر شباط من 18 ولغاية 22 من نفس الشهر.

وذلك بعد إجراء مباريات التصفيات بنجاح في تجمعات نوفمبر، سيتم أيضًا تنظيم النافذة الثالثة والأخيرة على أنها بطولات بيئة محمية من أجل ضمان صحة وسلامة جميع المشاركين.

وكانت أهم المعايير في اختيار المضيفين ، مثل النافذة السابقة ، هي ضمانات الصحة والسفر والامتثال لبروتوكولات FIBA الصحية ، بما في ذلك الاختبار والدخول الخاضع للرقابة إلى بيئة آمنة.

واعتمد الاتحاد الاسيوي العاصمة البحرينية المنامة لمجموعة منتخبنا التي تضم " الاردن، كازاخستان، سيرلانكا وفلسطين" ، ولعبت هذه المجموعة سابقا بحيث لعب كل منتخب مباراتين ليتصدر منتخب الاردن الترتيب 4 نقاط ثم كازاخستان 3 نقاط في المركز الثاني ، وفلسطين في المركز الثالث برصيد 3 نقاط واخيرا سيرلانكا برصيد نقطتين.

وكان منتخبنا خسر في اولى مبارياته امام كازاخستان بصعوبة بفارق 3 نقاط في العاصمة الكزخية ثم فاز على سيرلانكا فوزا كبيرا على ملعبنا البيتي كاول مباراة دولية تجري في فلسطين بكرة السلة بعد اعتماد ذلك دوليا من الاتحاد الاسيوي والدولي .

وتختتم المباريات بالمجموعات بمباراة الأشقاء فلسطين والاردن في اليوم الأخير من التصفيات، التي ستشهد تأهل أول وثاني كل مجموعة مباشرةً إلى كأس آسيا ليكون مجموع المتأهلين 12 منتخباً ، بينما ستلعب المنتخبات التي احتلت المركز الثالث في المجموعات الست دورياً مجزأً من مرحلة واحدة يتأهل منها 4 منتخبات إلى كأس آسيا، ليكون المجموع الكلي 16 منتخباً سيشارك في النسخة المقبلة.

وستكون هذه المباريات مهمة من اجل التاهل المباشر للاول والثاني لامم اسيا 2021 ، وسيكون واجب على منتخبنا تحقيق نتائج ايجابية في هذا التجمع والفوز على الاردن او كازخستان من اجل التاهل المباشر دون خوض ملحق خاص في اصحاب المراتب الثلاثة في المجموعات الست ، بحيث يضع المنتخب نفسه تحت ضغط كبير عند ذلك.

يذكر أن المجموعة الأولى من التصفيات تضم منتخبات الفلبين وإندونيسيا وتايلاند وكوريا الجنوبية، والمجموعة الثانية: الصين تايبيه، اليابان، ماليزيا والصين، والمجموعة الثالثة : أستراليا، هونغ كونغ، نيوزيلندا وغوام، والمجموعة الرابعة: البحرين، لبنان، الهند والعراق والمجموعة الخامسة: السعودية، سوريا، قطر وإيران، والمجموعة السادسة: الأردن، كازاخستان، سريلانكا وفلسطين.