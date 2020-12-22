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الإسعاف والطوارئ تنجز نحو (100) ألف مهمة عمل خلال 2020

22 كانون أول / ديسمبر 2020 09:24

الإسعاف والطوارئ تنجز نحو (100) ألف مهمة عمل خلال 2020
الإسعاف والطوارئ تنجز نحو (100) ألف مهمة عمل خلال 2020

غزة- الرأي

أكد مدير عام الاسعاف والطوارئ د. اياد ابو زاهر على الجهوزية التامة لطواقم الاسعاف على مدار الساعة استعدادا لتقديم الخدمة للمرضى، موضحا أنه تم انجاز نحو (100) ألف مهمة عمل خدماتية منذ بداية العام الحالي 2020، ومشيرا الى دور الوحدة في منظومة الخدمات الصحية، وتداخلها مع كافة الخدمات والمكونات الصحية في قطاع غزة.

وذكر د.أبو زاهر أن فرق الإسعاف والطوارئ تعكس حرصها على أداء العمل والمثابرة والحرص على تعزيز مؤشرات إنقاذ الحياة من خلال سرعة الأداء والتعامل مع أوقات الطوارئ في قطاع غزة

ولفت  أن عدد مهام العمل لحالات ال"كورونا" التي تم نقلها منذ بداية يناير وحتى منتصف ديسمبر من العام الحالي 2020 بلغت أكثر من (22) ألف مهمة عمل، ومنها ما يزيد عن (20) ألف مهمة نقل لمرضى الحجر الصحي، إضافة الى نقل آلاف العينات الطبية فحص لمرضى "كورونا"، ومئات مهام تغطية مناطق الحجر الصحي.

 

132034179_427237285131494_7694299506721366928_n الإسعاف والطوارئ تنجز نحو (100) ألف مهمة عمل خلال 2020
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