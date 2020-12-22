وكالة الرأي الفلسطينية زكاة الدرج تنفذ المرحلة الأولى من مشروع الجاكيت الشتوي للأطفال المحتاجين وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف تعقد مجلساً علمياً لمدارسة كتاب عبر تطبيق زووم وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يهدد والد الشهيد كميل بهدم منزله وكالة الرأي الفلسطينية العمل: لجنة السياسات العمالية تبحث آليات تعويض متضرري كورونا وكالة الرأي الفلسطينية غزة تسجّل 12 وفاة و516 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة وكالة الرأي الفلسطينية ميلادينوف: الخطط الاستيطانية الأخيرة ستقطع تواصل شمال الضفة بجنوبها وكالة الرأي الفلسطينية الإسعاف والطوارئ بغزة: أنجزنا 100 ألف مهمة عمل خلال 2020 وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2714) الثلاثاء 22/12/2020 وكالة الرأي الفلسطينية "أونروا" تعلن تأجيل دفع رواتب موظفيها لهذا الشهر وكالة الرأي الفلسطينية فشل تمرير قانون تأجيل الميزانية وتوقعات بحل الكنيست الليلة
أخبار » الأخبار الحكومية

"الشباب والثقافة" : انتهاء المرحلة الأولى من مسابقة أفضل بحث حول التطبيع

22 كانون أول / ديسمبر 2020 12:10

"الشباب والثقافة" : انتهاء المرحلة الأولى من مسابقة أفضل بحث حول التطبيع

غزة- الرأي

أعلنت الهيئة العامة للشباب والثقافة بغزة، عن انتهاء المرحلة الأولى من المسابقة البحثية الدولية "لا للتطبيع"، والتي تم خلالها الانتهاء من استلام طلبات المشاركة وملخصات الأبحاث العلمية.
وقالت لجنة المسابقة: "منذ اللحظة الأولى للإعلان عن المسابقة شهدت تفاعلًا واهتمامًا لافتين من الباحثين الفلسطينيين والعرب، للمشاركة في المسابقة، الأمر الذي اضطرنا لتمديد المرحلة الأولى نزولًا عند رغبة المهتمين، ولإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من الباحثين للمشاركة في المسابقة".
وأضافت اللجنة: "تلقينا أكثر من (150) ملخصًا من باحثين من فلسطين ومصر ولبنان وتونس والجزائر والمغرب والعراق والأردن وسوريا وإيران وتركيا، يرغب أصحابها في المشاركة في المسابقة بعد استيفاء شروط إعداد وكتابة ملخصات الأبحاث العلمية".
وتابعت: "تميزت الملخصات المشاركة بتنوعها في تغطية محاور المسابقة الخمسة المعلن عنها، إضافة إلى تنوعها الموضوعي في تناول قضية التطبيع؛ في جوانب السياسة والتاريخ والشريعة والقانون والثقافة والفنون والتاريخ والأمن وغيرها".
وبيّنت اللجنة أنها بدأت في المرحلة الثانية من المسابقة وسيتم خلالها استلام الأبحاث المشاركة وتشكيل لجنة التحكيم المكونة من أساتذة جامعات متخصصين في محاور وموضوعات المسابقة، لافتة إلى أن آخر موعد لاستلام الأبحاث هو السابع من مارس/ آذار 2021.
يشار إلى أنه تم إطلاق المسابقة بتاريخ 18 نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي، وتنظمها الهيئة العامة للشباب والثقافة بغزة، ومركز الزيتونة للدراسات ببيروت، وأكاديمية المسيري للدراسات والتدريب، ومركز المبادرة الاستراتيجية فلسطين ماليزيا.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

زكاة الدرج تنفذ المرحلة الأولى من مشروع الجاكيت الشتوي للأطفال المحتاجين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟