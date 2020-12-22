تعليم غرب غزة يعزز تعاونه مع شركة كهرباء غزة

غزة- الرأي

استقبل قسم العلاقات العامة بمديرية غرب غزة، وفداً من قسم العلاقات العامة بشركة توزيع الكهرباء بمحافظة غزة.

وضم كل من الأستاذ محمد البلعاوي رئيس قسم العلاقات العامة ، والأستاذ مفيد عوض والأستاذ عماد موسى، وذلك في إطار تعاون شركة توزيع الكهرباء مع المؤسسات والوزارات الحكومية ضمن حملة "شتاء آمن" التي تطلقها الحملة لتوعية المواطنين من أخطار التعامل الخاطئ مع خطوط التيار الكهربائي، وآليات ترشد الكهرباء.

وقام الأستاذ محمد البلعاوي بشرح وافي عن الحملة التي تطلقها شركة الكهرباء، وأهدافها وأكد على حرص الشركة تقديم الخدمة الآمنة للجمهور والحد من الإصابات الناجمة عن بعض السلوكيات الخاطئة التي يقوم بها بعض المواطنين والتي تشكل خطراً على حياتهم .

بدوره رحب د. رامي فارس بالوفد الزائر ونقل لهم تحيات د. عبد القادر أبو علي مدير التربية والتعليم ، والدكتور جمال الفليت مدير الدائرة الفنية ، والأستاذة مها حلس مدير الدائرة فنية معرباً عن استحسان المديرية للحملة التوعوية وجاهزية قسم العلاقات العامة التعاون التام مع الشركة لإنجاح الحملة في مديرية غرب غزة.

وأكد أن المديرية تتعاون بشكل كبير مع المؤسسات والوزارات الأخرى بما يعود بالنفع على الطلبة والعاملين في مدارس مديرية غرب غزة.