رئيس سلطة الأراضي يعتمد الخطة التشغيلية للعام 2021

غزة- الرأي

اعتمد رئيس سلطة الأراضي أ. ماهر علي أبو صبحة، الخطة التشغيلية لعام 2021 التي تحمل عنوان (أرض الطابو أمان واستقرار).

جاء ذلك بعد استيفاء الخطة المذكورة من قبل جميع الإدارات ومناقشتها حسب الأصول بمشاركة جميع المدراء العامون ومدراء الدوائر ومدراء الوحدات، وقال رئيس سلطة الأراضي أنه من خلال هذه الخطة نسعى الى تشجيع تسجيل الأراضي والعقارات في قطاع غزة وتثبيت الملكيات لأهمية التسجيل في حفظ الملكيات وتحقيق السلم الاجتماعي ولفت أ. صبحة الى أن خطة 2021 تسعى الى تطوير نظام رقابي شامل وحوسبة المعلومات العقارية وضبط العمل المساحي والارتقاء بالكادر البشري بما يساهم في تجويد الخدمات المقدمة وأعرب أ. أبو صبحة عن امله في ان تستطيع سلطة الأراضي تحقيق الأهداف التي وضعتها خلال العام 2021 ومن جهتها قالت . أماني حمدي محمدين مدير وحدة التخطيط وتطوير الأداء المؤسسي أن الخطة أنجزت بمشاركة كافة الإدارات وثمنت الجهد والتعاون الكبير من قبل جميع المدراء في اعداد هذه الخطة مؤكدة على أن سلطة الأراضي تعمل ضمن فريق عمل كامل من أجل تحقيق الأهداف المقرة والوصول إلى تقديم خدمة أفضل للمواطن.

