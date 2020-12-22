وكالة الرأي الفلسطينية وزارة التعليم تختتم دورة في "التعليق الصوتي" للمعلمين وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف تتفقد مقبرة "القرعة الخامسة" بالعطاطرة وكالة الرأي الفلسطينية تعليم غرب غزة يتفقد قاعات الدورة الثالثة لامتحانات الثانوية العامة وكالة الرأي الفلسطينية "هنية" يكرم قادة العمل الرياضي والكشفي من الطائفة المسيحية وكالة الرأي الفلسطينية رئيس سلطة الأراضي يعتمد الخطة التشغيلية للعام 2021 وكالة الرأي الفلسطينية 17 حالة وفاة و1045 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالضفة وكالة الرأي الفلسطينية تعليم غرب غزة يعزز تعاونه مع شركة كهرباء غزة وكالة الرأي الفلسطينية "الشباب والثقافة" : انتهاء المرحلة الأولى من مسابقة أفضل بحث حول التطبيع وكالة الرأي الفلسطينية 108 مستوطنين يقتحمون الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية زكاة الدرج تنفذ المرحلة الأولى من مشروع الجاكيت الشتوي للأطفال المحتاجين
أخبار » الأخبار الحكومية

رئيس سلطة الأراضي يعتمد الخطة التشغيلية للعام 2021

22 كانون أول / ديسمبر 2020 12:52

رئيس سلطة الأراضي يعتمد الخطة التشغيلية للعام 2021
رئيس سلطة الأراضي يعتمد الخطة التشغيلية للعام 2021

غزة- الرأي

اعتمد رئيس سلطة الأراضي أ. ماهر علي أبو صبحة، الخطة التشغيلية لعام 2021 التي تحمل عنوان (أرض الطابو أمان واستقرار).

جاء ذلك بعد استيفاء الخطة المذكورة من قبل جميع الإدارات ومناقشتها حسب الأصول بمشاركة جميع المدراء العامون ومدراء الدوائر ومدراء الوحدات، وقال رئيس سلطة الأراضي أنه من خلال هذه الخطة نسعى الى تشجيع تسجيل الأراضي والعقارات في قطاع غزة وتثبيت الملكيات لأهمية التسجيل في حفظ الملكيات وتحقيق السلم الاجتماعي ولفت أ. صبحة الى أن خطة 2021 تسعى الى تطوير نظام رقابي شامل وحوسبة المعلومات العقارية وضبط العمل المساحي والارتقاء بالكادر البشري بما يساهم في تجويد الخدمات المقدمة وأعرب أ. أبو صبحة عن امله في ان تستطيع سلطة الأراضي تحقيق الأهداف التي وضعتها خلال العام 2021 ومن جهتها قالت . أماني حمدي محمدين مدير وحدة التخطيط وتطوير الأداء المؤسسي أن الخطة أنجزت بمشاركة كافة الإدارات وثمنت الجهد والتعاون الكبير من قبل جميع المدراء في اعداد هذه الخطة مؤكدة على أن سلطة الأراضي تعمل ضمن فريق عمل كامل من أجل تحقيق الأهداف المقرة والوصول إلى تقديم خدمة أفضل للمواطن.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

زكاة الدرج تنفذ المرحلة الأولى من مشروع الجاكيت الشتوي للأطفال المحتاجين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟