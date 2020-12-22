"هنية" يكرم قادة العمل الرياضي والكشفي من الطائفة المسيحية

غزة- الرأي

كرم عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، قادة العمل الرياضي والكشفي من الطائفة المسيحية بمناسبة رأس السنة الميلادية.

جاء ذلك، صباح اليوم الثلاثاء في مجمع فلسطين بغزة، بحضور عصام قشطة عضو المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية، وإسماعيل مطر عضو اتحاد كرة القدم السابق، وعيسى سابا سكرتير عام جمعية الشبان المسيحية ورئيس مجلس إدارة معهد كنعان التربوي، والمدراء العامون بالمجلس الأعلى.

ورحب عبد السلام هنية بالحضور وهنأ الطائفة المسيحية بمناسبة أعياد الميلاد، وأكد أن المجتمع الفلسطيني تربطه علاقات اجتماعية وأخوية ومصير مشترك، وقال:" التاريخ الفلسطيني حافل بالكثير من المواقف المشرفة لكافة طوائف وقطاعات المجتمع، وفي كافة مراحل المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي".

وأضاف هنية أن التكريم لقادة العمل الرياضي والكشفي جزء من الوفاء لتاريخ القادة وما حققوه من عمل في ارتقاء الرياضة الفلسطينية والعمل الكشفي، وتأكيد على متانة العلاقة مع الطائفة المسيحية التي تمثل جزءاً من نسيج الشعب الفلسطيني.

كما تمنى أن تزول جائحة "كورونا" لتعود الحياة إلى طبيعتها، ويتم استئناف النشاط الرياضي والعلاقات الاجتماعية بين الجميع.

بدوره وجه عصام قشطة عضو المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية التحية للمكرمين وهنأهم بمناسبة رأس السنة الميلادية، وشكر المجلس الأعلى على تكريم القادة الرياضيين والكشفيين، وتمنى أن تتحقق أمنيات الشعب الفلسطيني في التحرير وزوال الاحتلال.

أما عيسى سابا رئيس مجلس إدارة معهد كنعان التربوي فقدم الشكر لعبد السلام هنية باسم المكرمين من الطائفة المسيحية، وعبر عن سعادته بالعلاقة الأخوية التي تجمع الشعب الفلسطيني، وقال:" نعمل كشعب واحد ومصير مشترك، ونواجه كافة التحديات معا ولدينا تاريخ مشرف من العلاقة الأخوية تمدنا بإنجاز المزيد من العمل المشترك لارتقاء شعبنا وتحقيق آمالنا"، كما أشاد سابا بما تقدمه كافة الجهات الحكومية في مواجهة جائحة "كورونا" وتقديم الرعاية المناسبة للمرضى، رغم قلة الإمكانات والظروف الصعبة، وأشار إلى أهمية مثل هذه الاحتفالات في تعزيز الروابط وتقديم نموذج مشرف للشعب الفلسطيني.

بعد ذلك جرى تكريم قيادات العمل الرياضي والكشفي وهم:

( عيسى سابا – بسام شحيبر – ماجد طرزي – عيسى ترزي – بندلي طرزي – سعد حاكورة – يوسف الحشوة – ايفون فرح – يوسف الجلدة – عماد الجلدة – سامر سابا – نمر سابا – خضر الجلدة – نقولا طرزي – وفا الصايغ – حسام فرح – سراج عزام – مايكل عياد".

كما جرى تكريم لجمعية الشبان المسيحية، ومجموعة الكشافة الأرثوذكسية العربية بغزة.