الأوقاف تتفقد مقبرة "القرعة الخامسة" بالعطاطرة

غزة- الرأي

تفقد مدير عام المديريات أ. منذر الغماري، ومدير أوقاف الشمال الشيخ عبد القادر سالم، سير العمل داخل مقبرة القرعة الخامسة بمنطقة العطاطرة، وذلك في إطار متابعة مشروع حفر قبور جديدة وتحديد مستلزمات المقابر واحتياجاتها الأساسية.

وثمن الغماري خلال الجولة الجهود التي تبذلها مديرية أوقاف الشمال وانجازها للعديد من الملفات, مشددًا على ضرورة المحافظة على المقابر ورعايتها والاهتمام بنظافتها بالشكل الذي يتناسب مع مظاهر الشريعة الاسلامية.

وأكد على ضرورة بذل مزيد من الجهود لتحقيق رؤية وزارة الأوقاف وأهدافها في الدعوة إلى الله تعالى، وخدمة أبناء شعبنا، ولا سيما في ظل الظروف الراهنة.

من جهته، أوضح سالم أن المديرية قامت بحفر (161) قبراً جديداً بإشراف دائرة المقابر بالوزارة, مقدمًا في الوقت ذاته شكره لأبناء شعبنا الذين التزموا بإجراءات مواجهة تفشي الوباء أثناء عملية تشييع الجنائز ودفنها.

والجدير ذكره أن الجولة جاءت بعد زيارة أجراها مدير عام المديريات والوفد المرافق معه لمديرية أوقاف الشمال للاطلاع على سير العمل ومتابعة خطط الأقسام للنهوض بالعمل نحو الأفضل..