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"التحفيظ بالأوقاف" يبحث اختبارات حفظ العشرة أجزاء الأخيرة من القرآن

22 كانون أول / ديسمبر 2020 01:37

"التحفيظ بالأوقاف" يبحث اختبارات حفظ العشرة أجزاء الأخيرة من القرآن الكريم

غزة- الرأي

بحث مدير التحفيظ بوزارة الأوقاف أ. حمد النجار مع رؤساء الشعب الاختبارات الخاصة بمشروع اتمام حفظ العشرة أجزاء الأخيرة من القرآن الكريم للطلبة الملتحقين بمراكز التحفيظ على مستوى المحافظات والبالغ عددهم (200) طالب وطالبة، بحضور ومشاركة مدير العمل النسائي أ. مها الشوبكي.
وخلال كلمة ترحيبية له ثمن مدير عام التحفيظ أ. مازن النجار كافة الجهود المبذولة من قبل طواقم التحفيظ في خدمة القرآن الكريم، منوهاً الى أن إدارته لن تدخر جهدًا في تحقيق الإنجازات المطلوبة رغم الصعوبات في ظل جائحة كورونا.
بدوره أوضح مدير التحفيظ الاختبارات ستنطلق يوم الأحد الموافق 3/يناير/2020م، عبر لجان مشتركة تُقام في مديريات الأوقاف الخمس، منوهاً الى أن مجموع حوافز مشروع اتمام حفظ العشرة أجزاء الأخيرة من القران الكريم بلغت (13900) شيكل.
كما واستعرض النجار خلال اللقاء الخطة التشغيلية لعام 2021م، وذلك للبدء بها بداية العام الجديد مشيداً في الوقت ذاته بكافة الجهود المبذولة من قبل أقسام التحفيظ.

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