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وزارة العمل تنفّذ 10 مخالصات عمالية بقيمة 45730 شيكل

22 كانون أول / ديسمبر 2020 01:39

وزارة العمل تنفّذ 10 مخالصات عمالية بقيمة 45730 شيكل
وزارة العمل تنفّذ 10 مخالصات عمالية بقيمة 45730 شيكل

غزة- الرأي

نفّذت وزارة العمل من خلال قسم علاقات العمل في مديريات محافظات غزة وخان يونس والوسطى 10 مخالصات عمالية، بقيمة 45730 شيكل.
وتم إجراء 6 مخالصات في مديرية محافظة غزة، وثلاث مخالصات في مديرية محافظة خان يونس، ومخالصة في مديرية محافظة الوسطى.
وبلغت قيمة المخالصات العمالية التي تمت في مديرية غزة 27.880 شيكل، أما قيمة المخالصات التي تمت في مديرية خان يونس فبغلت 12.300شيكل، فيما بلغت قيمة المخالصة التي تمت في مديرية الوسطى 5.550 شيكل.
ويعمل قسم علاقات العمل وقضايا الحقوق العمالية على حل النزاعات العمالية بالطرق الودية بين طرفي الانتاج، وتحصيل الحقوق العمالية وإبرام مخالصات عمالية، وفقا لقانون العمل رقم 7 لسنة 2000.
 

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