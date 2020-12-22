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الحكم المحلي تناقش تخطيط أحياء منطقة المغراقة وتنظيمها

22 كانون أول / ديسمبر 2020 01:43

الحكم المحلي تناقش تخطيط أحياء منطقة المغراقة وتنظيمها
الحكم المحلي تناقش تخطيط أحياء منطقة المغراقة وتنظيمها

غزة- الرأي

عقدت وزارة الحكم المحلي اجتماعاً لمناقشة تخطيط أحياء منطقة المغراقة وتنظيمها.
وحضر من وزارة الحكم المحلي م.سعيد عمار وكيل الوزارة المساعد وم. صبحي سكيك مدير عام التنظيم والتخطيط العمراني وم. دعاء الحتة رئيس قسم التخطيط الإقليمي، ومن البلدية رئيس البلدية السيد نضال أبو كميل وأعضاء المجلس البلدي والمهندسين وعدد من وجهاء واهالي منطقة المغراقة.
وتخلل الاجتماع مناقشة موضوعات التخطيط في المغراقة حيث أكد م. سعيد عمار على أهمية التخطيط وتأثيره على بناء الوطن والمستقبل انطلاقا من قاعدة التشاركية بين الطواقم الفنية المتخصصة والمواطنين.
وأكد رئيس البلدية على ضرورة تضافر الجهود بين البلدية والوزارة وأهالي المغراقة من أجل إنجاز تخطيط جميع أحياء المغراقة وتذليل العقبات أمام الفرق العاملة في هذا المجال .
من جهة أخرى أبدى وجهاء المنطقة كامل استعدادهم للتعاون والعمل معا من أجل تطوير أحياء المغراقة.
وعليه تم الاتفاق على تشكيل لجان رسمية لأحياء المغراقة على أن يتم اعتمادها من وزارة الحكم المحلي وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها تمهيدا لبدء جلسات فنية تشاورية تضم الوزارة والبلدية ولجان الأحياء لدراسة مخططات شبكات شوارع أحياء المغراقة وقد تم رفع توصياتها بهذا الخصوص  للجنة المركزية بالوزاة.

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