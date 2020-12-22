الاقتصاد وغرفة تجارة غزة تنظم ورشة عمل للرياديات بمشروع "نجاحها"

غزة- الرأي

نظمت وزارة الاقتصاد الوطني وغرفة تجارة غزة، ورشة عمل لتعريف الرياديات المشاركات في مشروع "نجاحها" بالغرفة التجارة غزة بمحافظة غزة، ضمن مشروع نجاحها لتمكين الشابات الرياديات الفلسطينيات في القطاع الزراعي والمنفذ من قبل مؤسسة انقاذ الطفل بالشراكة مع مركز العمل التنموي – معاً وجمعية التنمية الزراعية – الإغاثة الزراعية والممول من الحكومة الكندية.

وافتتح الورشة بسام مرتجى مدير عام غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة مرحباً بالحضور مؤكداً بدوره على دعم غرفة تجارة غزة للرياديات في محافظة غزة عن طريق مركز رياديات الاعمال التابع لها، مشيراً إلى أن الغرفة عملت جاهدة على تقديم العديد من الخدمات والتسهيلات الخاصة برياديات الاعمال.

بدورها قامت عبير الصوراني رئيس قسم في دائرة الترخيص الصناعي بوزارة الاقتصاد الوطني *باستعراض أهم التسهيلات التي تقدمها الدائرة لحصول أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة على رخصة الترخيص الصناعي، مشيرةً إلى الترخيص الصناعي هو أحد المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتق وزارة الاقتصاد الوطني، حيث يعتبر شهادة ميلاد للمصنع ضمن الإطار القانوني الذي يحميه.

مؤكدةً على ان الترخيص الصناعي يهدف الى تعزيز وتوثيق العلاقة بين القطاع الصناعي ووزارة الاقتصاد وتوفير كافة التسهيلات الإجرائية للمستثمرين في مجال الصناعة بالإضافة الى حل المشاكل التي تواجه المنشآت الصناعية

*وقالت الصوراني ان وزارة الاقتصاد الوطني تعمل جاهدة للتخفيف عن أصحاب المشاريع الريادية الصغيرة والمتوسطة، وتقديم تسهيلات لمشاريع الصغير حيث تساهم هذه الخدمة في التسهيل والتخفيف من الإجراءات والرسوم للمشاريع المسجلة فيه*

*وأضافت الصوراني، الي ان المشاريع تحصل هذه على اعفاء لمدة تتراوح لــ 6 شهور من الرسوم قابلة للتجديد لمدة 6 شهور أخرى مشيرةً إلى أن هناك تسهيلات جديدة تحصل عليها المشاريع*

بدورها أكدت هبة سلامة غواش دائرة الملكية الفكرية – العلامات التجارية في وزارة الاقتصاد الوطني، على أهمية تسجيل العلامة التجارية، حيث يتم حفظ وحماية حقوق أصحابها بمجرد تسجيلها بما يحفظ حقوقه في الترويج والاعلان داخل السوق المحلي والخارجي.

وأوضحت غواش أن الوزارة تعمل على تقديم تسهيلات خاصة بالمشاريع الريادية مشيرةً إلى انه بإمكان المشاريع الريادية التي لا تمتلك سجل تجاري تسجيل علاماتها، مؤكدةً على أن صلاحية العلامة التجارية للمرة الأولى 7 أعوام يتم تجديدها بعد ذلك لمدة 14 عام ومن ثم بعد ذلك يتم تجديدها الى مدى الحياة.