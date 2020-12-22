الحكم المحلي: لجنة "الهيئات المحلية والمجالس المشتركة" تناقش خطة عام 2021

غزة- الرأي

نظمت اللجنة الخاصة بدراسة إحداثات الهيئات المحلية والمجالس المشتركة للعام 2021م بوزارة الحكم المحلي، اجتماعا في الوزارة لمناقشة عدة مواضيع مطروحة.

وحضر الاجتماع ممثلين عن جميع الهيئات المحلية العاملة بقطاع غزة والبالغ عددهم (25) هيئة محلية، وأيضاً ممثلين عن المجالس المشتركة والبالغ عددهم (8) مجالس.

ويأتي هذا اللقاء لتحقيق عدة أهداف أهمها عرض ومناقشة النموذج الإداري الذي سيتم اعتماده خلال مناقشة الإحداثات، بالإضافة إلى توضيح هدف وآلية عمل اللجنة، التي ستقوم بزيارات لكافة الهيئات المحلية خلال الأيام القادمة، وذلك لمناقشة إحداثاتهم الوظيفية للعام 2021م ، قبل إدراجها ضمن موازنة العام القادم.

ويعتبر عمل اللجنة ضمن خطة الإصلاح المالي والإداري التي تنفذها وزارة الحكم المحلي للارتقاء بأداء الهيئات المحلية والمجالس المشتركة في كافة الجوانب (الإدارية، المالية، الفنية، القانونية)، الأمر الذي سينعكس على الخدمات المقدمة للمواطنين.