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روسيا تكتشف 1400 طفرة لفيروس كورونا!

23 كانون أول / ديسمبر 2020 08:10

روسيا تكتشف 1400 طفرة لفيروس كورونا!
روسيا تكتشف 1400 طفرة لفيروس كورونا!

أعلنت آنا بوبوفا، رئيس الهيئة الفيدرالية الروسية لحماية حقوق المستهلك ورفاه المواطن "روس بوتريب نادزور"، اليوم الثلاثاء، عن اكتشاف روسيا، حتى الآن، أكثر من ألف طفرة لفيروس كورونا.
وقالت بوبوفا، خلال اجتماع لرئاسة المجلس التنسيقي للحكومة لمكافحة "كوفيد 19": "حتى الآن، تم العثور على 1424 طفرة في روسيا. وهذا أمر روتيني وشائع، لكن لا ترتبط أي من هذه الطفرات بتغيرات في خصائص الفيروس، بما في ذلك قابلية الانتقال (العدوى من شخص إلى آخر)".

ووفقا لها تلقى مركز "فيكتور" أكثر من 5 آلاف عينة بيولوجية من جميع مناطق روسيا، وتم العثور على 1424 طفرة.

وأضافت: "من بين الطفرات التي تمت دراستها في روسيا، بمثل هذه المراقبة الدقيقة، لم نجد تلك الطفرات التي يتحدث عنها زملاؤنا في بريطانيا".

وأوضحت أن طفرة فيروس كورونا في تلك البلاد (بريطانيا) مرتبطة ببروتين سبايك، وهو بروتين في طفرات الفيروس، وهو المسؤول عن ارتباطه بخلايا كائن حي حساس.

وأعلن المجلس الاستشاري البريطاني المعني بالتهديدات الجديدة والناشئة لفيروسات الجهاز التنفسي، يوم السبت الماضي، عن اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا تنتشر بمعدل أسرع وتتطلب الحذر من السكان.

ووفقا للتقديرات الأولية، قد يكون نوع الفيروس الجديد هذا معديا بنسبة أكبر بـ70 بالمئة مقارنة بالسلالات التقليدية. وبعد إعلان الحكومة البريطانية بأن السلالة الجديدة "خرجت عن السيطرة" هناك، حظرت دول أوروبية وعربية حركة السفر مع المملكة المتحدة.

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