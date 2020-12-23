شركة صينية تطور هاتفاً يغير لونه حسب رغبة المستخدم

طورت شركة OnePlus الصينية هاتفا ذكيا جديدا يمتلك تصميما خلفيا مميزا، والذى يمكنه تغيير لونه من الخلف حسب رغبة المستخدم، فضلا عن وجود مستشعر رادار لتتبع الحركة، ووفقا للشركة فيتم تحقيق هذا التأثير اللوني المتغير من خلال اللون الإلكتروني ECMF، الذي يوضع أسفل زجاج الجهة الخلفية للهاتف، بحيث يتغير اللون من الأزرق الداكن إلى الفضي الفاتح مع تطبيق الفولتية الكهربائية المتغيرة.



وبحسب موقع fonearena الهندى، يمكن أن يتغير لون الهاتف الخلفي، لإظهار إشعارات الهاتف، مثل المكالمة الهاتفية الواردة، تمامًا مثل ضوء الإشعار الذي تم تضمينه في هواتفها في الماضي، فيما تستخدم وحدة الرادار لتتبع الحركة، المدمجة في الكاميرا الخلفية للهاتف بحيث ترتد الموجات الكهرومغناطيسية عن محيطها وتتيح للهاتف إدراك الأشياء وتصويرها وتحديد موقعها وتتبعها.

وكشفت الشركة أن تقنية mmWave هذه مستعارة من شبكات الجيل الخامس 5G، لكن وحدة الرادار منفصلة عن أي وحدة اتصال mmWave في الهاتف، كما يمكن للتقنية اكتشاف وجود المستخدم لإظهار الوقت وأي إشعارات، وكانت الوظيفة مثيرة للاهتمام.

كما يمكن دمج هذا مع الجهة الخلفية المتغيرة اللون لتقديم بعض حالات الاستخدام، بحيث يمكن أن يتغير لون الجهة الخلفية للإشارة إلى المكالمة الواردة، وبعد ذلك يمكنك قبولها أو رفضها بإيماءة، دون الحاجة إلى لمس الهاتف نفسه.