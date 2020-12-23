ميسي يصل للهدف 644 ويحطم رقم بيليه القياسي مع فريق واحد

أصبح ليونيل ميسي الأكثر تسجيلا للأهداف مع فريق واحد لكرة القدم، يوم الثلاثاء، بعدما وصل إلى الهدف 644 مع برشلونة خلال مواجهة ريال بلد الوليد، ليجتاز رقم الأسطورة بيليه مع سانتوس البرازيلي.

وكان النجم الأرجنتيني البالغ عمره 33 عاما عادل رقم بيليه البالغ 643 هدفا عندما هز شباك فالنسيا يوم السبت الماضي.

واليوم، صنع ميسي هدفا لزميله كليمو لينغليه، قبل أن يهز الشباك بنفسه بتسديدة قوية من مدى قريب في الدقيقة 65 لتصبح النتيجة 3-صفر، وهي النتيجة النهائية للمباراة.

وسجل بيليه 643 هدفا في 665 مباراة رسمية مع سانتوس، بينما احتاج ميسي لخوض 749 مباراة لتحطيم هذا الرقم. ونجح ميسي في ذلك خلال 17 موسما مقارنة ببيليه الذي احتاج إلى 19 موسما.

وخاض بيليه، البالغ عمره الآن 80 عاما، مباراته الأولى مع سانتوس وعمره 15 عاما في عام 1956 ورحل عن الفريق عام 1974 بعد فوزه بستة ألقاب للدوري البرازيلي بالإضافة إلى لقبين لكأس ليبرتادوريس في أمريكا الجنوبية التي تعادل دوري أبطال أوروبا.

وفاز ميسي، الذي خاض أول مباراة مع برشلونة وعمره 17 عاما في 2004، بعشرة ألقاب للدوري الإسباني مع النادي فضلا عن أربعة ألقاب لدوري أبطال أوروبا.