أرسنال يواصل المعاناة ويخسر 4-1 أمام سيتي

استمرت معاناة أرسنال وخسر على أرضه 4-1 أمام مانشستر سيتي حامل اللقب ليخرج من دور الثمانية لكأس رابطة الأندية الإنكليزية المحترفة لكرة القدم اليوم الثلاثاء.

وتقدم سيتي، الذي حصد لقب المسابقة في آخر ثلاثة مواسم، بهدف بضربة رأس للمهاجم البرازيلي جابرييل جيسوس في الدقيقة الثالثة.

وأدرك فريق المدرب ميكل أرتيتا التعادل بضربة رأس أخرى من ألكسندر لاكازيت في الدقيقة 31 لكن سيتي سيطر على المباراة عقب الاستراحة.

وارتكب رونار أليكس رونارسون حارس أرسنال خطأ في التعامل مع ركلة حرة نفذها رياض محرز ليتقدم سيتي في الدقيقة 2-1.

وأضاف فيل فودن وإيمريك لابورت هدفين إضافيين لفريق المدرب بيب جوارديولا لتستمر معاناة أرسنال الذي يقبع في المركز 15 بالدوري الإنكليزي الممتاز وبفارق أربع نقاط فقط عن منطقة الهبوط.