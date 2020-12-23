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الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان من بيت لحم وطولكرم

23 كانون أول / ديسمبر 2020 08:52

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، ثلاثة شبان من مدينتي بيت لحم وطولكم في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال  اعتقلت الشاب منير محمد تعامرة (37 عاما)، من قرية العروج، وقصي علي أبو مفرح (18 عاما) من بلدة تقوع، بعد مداهمة منزلي ذويهما وتفتيشهما في مدينة أم الفحم.

كذلك داهمت قوات الاحتلال بقالة ومنزلي المواطنين أيمن محمود سليمان، وعلي أحمد سليمان في بلدة تقوع، واستولت على تسجيلات كاميرات المراقبة الخاصة بهما.

وفي مدينة طولكرم اعتقلت قوات الاحتلال عاصم كمال الشلبي بعد تفتيش منزله في مخيم نور شمس شرق المدينة والعبث بمحتوياته.

كما داهمت قوات الاحتلال، منزل مدير مكتب نادي الأسير إبراهيم النمر حمارشة في المخيم، وأجرت عملية تفتيش واسعة داخلة وعبثت بمحتوياته، ثم قامت باعتقاله واعتقال ابن شقيقه مجد يحيى حمارشة، قبل أن تفرج عنهما لاحقا.

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