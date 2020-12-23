النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2715)الاثنين 23/12/2020

09:32هدم مبنى ضخم وجدار بذريعة عدم الترخيص في المثلث الجنوبي

09:13النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2715)الاثنين 23/12/2020

إستطلاع للرأي

جاري التصويت ...

ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟