النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2715)الاثنين 23/12/2020
أخبار فلسطينية
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- بوتين وعباس يبحثان دفع عمل «الرباعية الدولية
- وزارة الصحة بغزة: تسجيل 867 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الثلاثاء
- "القسام" يزف مجاهدًا توفي إثر جلطة دماغية
- "الأنروا" توضح سياسات جديدة في توزيع "الكابون" الغذائي
- عشرات الطلاب اليهود يقتحمون المسجد الأقصى
- "مرور غزة" تخصص يومًا لشكاوى وتظلمات المواطنين
- »"كورونا" في فلسطين: %90 نسبة إشغال الأسرّة في العناية المكثفة
- »24 إصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية الفلسطينية بأميركا
- »أمر احتلالي بمصادرة 4 ملايين دولار من شركة صرافة بغزة
- »حكومة الاحتلال تخصص 40 مليون شيكل لدعم المستوطنات
- الاحتلال يقتحم مخيم نور شمس ويعتقل مواطنين بينهم مدير نادي الأسير
- حالة وفاة لمواطنة من طولكرم متأثرة بإصابتها بكورونا
- اقتحام منزل الشهيد كميل ومواجهات في بلدة قباطية
- مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين جنوب نابلس
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أخبار إسرائيلية
- حل الكنيست الإسرائيلي بعد الفشل في التوصل لاتفاق بشأن الميزانية
- تفاهمات في الحكومة الإسرائيلية بشأن فرض إغلاق ثالث
- كيف يؤثر انفصال منصور عباس على تمثيل المشتركة في الكنيست؟
- المغرب: الاتفاق مع إسرائيل ليس جزءا من "اتفاقيات أبراهام"
- توقع تصعيد أمني: الاحتلال يعزز قواته في الضفة الغربية
اخبار دولية
- الاتحاد الأوروبي يتبرع بـ4.6 مليون يورو إضافية لدعم اللاجئين الفلسطينيين
- بوتين وعباس يبحثان دفع عمل «الرباعية الدولية»
- واشنطن: لبنان وإسرائيل متباعدان جداً في ترسيم الحدود
- واشنطن: فشل المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية حول الحدود البحرية
- الجمعية العامة للأمم المتحدة تصوت بأغلبية 153 صوتا لصالح السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني
- الاتحاد الأوروبي يجدد التزامه الراسخ بحل الدولتين
اخبار عربية
- التوقيع على إعلان مشترك بين المغرب والولايات المتحدة وإسرائيل
- "الجمعية العامة" تصوت لقرار حق الشعب الفلسطيني في موارده الطبيعية بما فيها الأرض والطاقة والمياه
- الجزائر وتونس تمنعان "طائرة التطبيع الإسرائيلية" من التحليق في مجالهما الجوي
- تونس تنفي أنباء عن إمكانية تطبيع العلاقات مع إسرائيل
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« الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
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- الاحتلال الإسرائيلي يعزز قواته في الضفة بعد مصرع مستوطنة
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- الرئيس الروسي يدعم عقد مؤتمر دولي للسلام … وعباس مستعد للانخراط في مفاوضات…
- النائب سامي أبو شحادة يوبخ مسؤولين إماراتيين زارا الكنيست: “ما تفعلوه عيب” –…
- الجمعية العامة للأمم المتحدة تصوت بأغلبية 153 صوتا لصالح السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني
- فلسطين.. الضفة الغربية تصرخ ألما من الهجمات الاستيطانية.. وقوات الاحتلال تحتجز جثمان شهيد…
- المجلس الوطني الفلسطيني يدعو برلمانات العالم لإدراج “الكنيست” الإسرائيلي كـ “برلمان عنصري”
- العاروري يعرب عن أمله بإتمام المصالحة الفلسطينية
- فلسطينيو الداخل يتجهون لتصعيد احتجاجاتهم ضد تواطؤ الشرطة الإسرائيلية مع الجريمة في بلداتهم
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الشرق الأوسط
- التوقيع على إعلان مشترك بين المغرب والولايات المتحدة وإسرائيل
- «السلطة» تدعو البرتغال للاعتراف بدولة فلسطين
- بوتين وعباس يبحثان دفع عمل «الرباعية الدولية»
- واشنطن: لبنان وإسرائيل متباعدان جداً في ترسيم الحدود
الاهرام المصرية
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الشروق المصرية
- إسرائيل تتجه إلى رابع انتخابات خلال عامين بعد حل الكنيست
- المغرب و إسرائيل و أمريكا توقع على إعلان مشترك
- حل الكنيست الإسرائيلي بعد الفشل في التوصل لاتفاق بشأن الميزانية
الخليج الإماراتية
الغد الأردنية
- إسرائيل تتجه نحو رابع انتخابات خلال عامين
- بوتين لعباس: نؤيد عقد مؤتمر دولي للسلام
- لا زوار في بيت لحم هذا العام.. وصلوات العيد حاضرة
- واشنطن: فشل المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية حول الحدود البحرية
الشرق القطرية
- مستوطنون يقتحمون الأقصى وسط إجراءات مشددة من شرطة الاحتلال
- "الجمعية العامة" تصوت لقرار حق الشعب الفلسطيني في موارده الطبيعية بما فيها الأرض والطاقة والمياه
- الجامعة العربية: مكافحة الفساد مسؤولية الحكومات والمنظمات الاقليمية والدولية
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الصحف المحلية
جريدة فلسطين
- برلمان الاحتلال يحل نفسه وانتخابات جديدة آذار المقبل
- الاحتلال يعتقل مواطنَين من بيت لحم
- بالفيديو النائب العربي "أبوشحادة" للإماراتيين في الكنيست: "ما تفعلونه عيب"
- "القسام" يزف مجاهدًا توفي إثر جلطة دماغية
- "الأنروا" توضح سياسات جديدة في توزيع "الكابون" الغذائي
- عشرات الطلاب اليهود يقتحمون المسجد الأقصى
- "مرور غزة" تخصص يومًا لشكاوى وتظلمات المواطنين
-
القدس
- تونس تنفي أنباء عن إمكانية تطبيع العلاقات مع إسرائيل
- الاحتلال يقتحم مخيم نور شمس ويعتقل مواطنين بينهم مدير نادي الأسير
- حالة وفاة لمواطنة من طولكرم متأثرة بإصابتها بكورونا
- اقتحام منزل الشهيد كميل ومواجهات في بلدة قباطية
- مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين جنوب نابلس
-
الحياة الجديدة
- الاحتلال يهدم بركسات ومنشآت تجارية وكراجات شرق القدس
- 08 مستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى وينفذون جولات استفزازية
- مصادر عبرية: استشهاد شاب بزعم محاولته تنفيذ عملية إطلاق نار قرب باب حطة
- "كورونا" في القدس.. جائحة بنظام "الأبارتايد"
صحيفة الأيام
- "الكنيست" الإسرائيلي يحل نفسه وانتخابات جديدة في آذار
- »المستوطنون يواصلون تصعيد اعتداءاتهم على المواطنين وممتلكاتهم
- »"كورونا" في فلسطين: %90 نسبة إشغال الأسرّة في العناية المكثفة
- »24 إصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية الفلسطينية بأميركا
- »أمر احتلالي بمصادرة 4 ملايين دولار من شركة صرافة بغزة
- »حكومة الاحتلال تخصص 40 مليون شيكل لدعم المستوطنات
- »المغرب توقع اتفاقات تطبيع مع إسرائيل تشمل تبادل ممثليات دبلوماسية خلال...
- »"بوابات الاحتلال" قيود تحوّل عين الساكوت لمنطقة معزولة في الأغوار
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وكالة الرأي
- كتائب القسام تزف مجاهداً توفي إثر جلطة دماغية
- الاحتلال يقرر تعزيز قواته بالضفة بعد تصاعد العمليات
- محكمة الاحتلال تمدد اعتقال الصحفي أبو زيد
- شرطة الاحتلال تهاجم مظاهرة للمتطرفين بالقدس
- قطاع المعلمين بالأونروا: قرار عدم دفع الرواتب مُسيس بامتياز
- شرطة المرور تُخصص يومًا لشكاوى ومظالم المواطنين
- 17 حالة وفاة و1045 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالضفة
- غزة تسجّل 12 وفاة و516 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة
- 108 مستوطنين يقتحمون الأقصى
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وكالة صفا
· انتخابات مبكرة جديدة.."الكنيست" يحلّ نفسه ونتنياهو يهاجم غانتس
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وكالة سما
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- الجزائر وتونس تمنعان "طائرة التطبيع الإسرائيلية" من التحليق في مجالهما الجوي
- نورس ..من مدارس الأونروا في سورية إلى واحد من كبار الباحثين عن لقاح لفيروس كوفيد-19
- وزارة الصحة بغزة: تسجيل 867 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الثلاثاء
- حقيقة الأنباء المتداولة حول وصول الوفد المصري إلى غزة لتسلم السفارة المصرية؟
- الركن الشديد".. مناورة عسكرية ضخمة في قطاع غزة الأحد المقبل
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وكالة فلسطين اليوم
- رسميًا.. الكنيست يعلن حل نفسه والذهاب لانتخابات رابعة
- "الكارلو" السلاح الذي يخشاه الاحتلال عاد من جديد!
- البيت ليس بأغلى من دماء محمود..والدة الشهيد كميل: محمد اختار الشهادة للدفاع عن الاقصى
- بحماية جيش الاحتلال..مستوطنون يُصعدون من اعتداءاتهم ضد الفلسطينيين بالضفة والقدس
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عرب 48
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- 700 حالة مرضية في صفوف الأسرى بينها حالات "مستعصية"
- الصحة الفلسطينية: 29 وفاة و1561 إصابة كورونا جديدة
- انتهاكات المستوطنين المتصاعدة تتم بدعم من جيش الاحتلال"
- تفاهمات في الحكومة الإسرائيلية بشأن فرض إغلاق ثالث
- كيف يؤثر انفصال منصور عباس على تمثيل المشتركة في الكنيست؟
- المغرب: الاتفاق مع إسرائيل ليس جزءا من "اتفاقيات أبراهام"
- توقع تصعيد أمني: الاحتلال يعزز قواته في الضفة الغربية
·
وكالة وفا
- أبو ردينة: الحكومة الاسرائيلية تتحمل مسؤولية استمرار ارهاب ا ...
- الاتحاد الأوروبي يجدد التزامه الراسخ بحل الدولتين
- الأسرى.. حرب مختلفة على جبهة "كورونا"
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حدث في مثل هذا اليوم
23 كانون أول (ديسمبر)
- 2004م إجراء أول انتخابات محلية في الضفة الغربية منذ 28 عاماً وبدء عملية فرز الأصوات وإعلان النتائج النهائية بعد يومين و90% من الناخبين توجهوا إلى مراكز الاقتراع في 26 دائرة انتخابية.
- 2003م شنّت قوات الاحتلال هجوماً واسعاً جديداً على مدينة رفح ، و أدّى الهجوم إلى استشهاد 9 فلسطينيين و إصابة 40 آخرين بجروحٍ مختلفة ، و هدم 17 منزلاً .
- 2003م اغتالت قوات الاحتلال الصهيونيّ قائد كتائب القسّام في جنين الشهيد شامان حسين صبح (28 عاماً) ، و مرافقه الشهيد مصطفى جلال صالح قاش (22معاماً) ، و ذلك خلال كمينٍ عسكريّ نصبته لهما بين بلدتي برقين و اليامون .
- 1997م انعقد هذا المؤتمر في مدينة القدس المحتلة في الفترة من 23 إلى 25/12/1997م في الذكرى المئوية الأولى في بازل 1897م والذكرى الخمسون لقيام دولة الكيان الصهيوني عام 1948م وبعد توقيع اتفاق إعلان المبادئ مع منظمة التحرير الفلسطينية ومعاهدة السلام مع الأردن.
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